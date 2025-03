Gilmar Mendes: "É preciso equilíbrio entre economia, bem-estar social e meio ambiente"

Ministro decano do STF, Gilmar Mendes, participa do CB.Fórum: Cenário dos investimentos estrangeiros no agronegócio brasileiro - (crédito: Ed Alves/ CB. DA. )

O ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, destacou as potencialidades do agronegócio brasileiro em meio ao protagonismo da agenda sustentável no ambiente de negócios. Segundo ele, “é preciso buscar equilíbrio entre a economia, o bem-estar social e o meio ambiente”.

A declaração foi dada nesta terça-feira (25/3) durante o encerramento do CB.Fórum: Cenário dos investimentos estrangeiros no agronegócio brasileiro. O evento, realizado pelo Correio, reuniu juristas e parlamentares para debater os entraves para investimentos estrangeiros em terras rurais.

Em seu discurso, o ministro lembrou que, historicamente, o agronegócio brasileiro desenvolveu-se majoritariamente a partir da exploração extrativista, intensiva e não sustentável de recursos naturais, frequentemente desacompanhada de análises de impactos socioambientais e de governança.

Com o avanço da agenda ESG (Environmental, Social and Governance —Ambiental, Social e Governança), Mendes afirmou que se faz necessário pensar em um novo modelo de produção. “O agronegócio tem o potencial para assumir um papel estratégico, tornando-se um agente indutor de práticas sustentáveis e um aliado fundamental para o desenvolvimento econômico responsável”, disse.

Desafios

O decano ponderou que a aplicação dos critérios ESG no agronegócio impõe desafios. “Destaco, a título de exemplos, a heterogeneidade do setor, composto por pequenos, médios e grandes produtores. A desigualdade no acesso a tecnologias e uma legislação ainda fragmentada a respeito do tema, que deságua na judicialização das questões do agronegócio brasileiro”, afirmou. “Programas de fomento e políticas públicas que estimulem sua adesão tornam-se, assim, essenciais como a recente iniciativa”, acrescentou.

O ministro ressaltou ainda que o tema não pode ser alvo de radicalização. “É fundamental que nós tenhamos todos os cuidados para analisar essas questões com múltiplas perspectivas, sobretudo para restabelecermos a capacidade de diálogo”, disse.

“Aí está mais uma vez a importância de eventos como esse, que nos convidam a pensar coletivamente em linha com a boa governança e a gestão democrática de nossos recursos naturais e humanos”, encerrou.

