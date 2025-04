Confira o calendário do pagamento do 13º salário para aposentados

O governo federal dará início, no próximo dia 24 de abril, ao pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor corresponde a 50% do benefício total e será pago de forma antecipada, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia "O Brasil Dando a Volta por Cima", realizada na quinta-feira (3/4). O decreto presidencial que oficializa a medida foi publicado na edição desta sexta-feira (4/4) do Diário Oficial da União.

O crédito da primeira parcela será realizado até o dia 8 de maio. Os primeiros beneficiados serão aqueles que recebem até um salário mínimo, enquanto os que têm valores superiores terão o pagamento feito nos primeiros cinco dias de maio. O calendário de pagamentos leva em consideração o número final do benefício, desconsiderando o último dígito verificador. Confira o cronograma:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício 1: 24/abril

Final do benefício 2: 25/abril

Final do benefício 3: 28/abril

Final do benefício 4: 29/abril

Final do benefício 5: 30/abril

Final do benefício 6: 02/maio

Final do benefício 7: 05/maio

Final do benefício 8: 06/maio

Final do benefício 9: 07/maio

Final do benefício 0: 08/maio

Para quem recebe acima do piso nacional:

Final do benefício 1 e 6: 02/maio

Final do benefício 2 e 7: 05/maio

Final do benefício 3 e 8: 06/maio

Final do benefício 4 e 9: 07/maio

Final do benefício 5 e 0: 08/maio

A segunda parcela do 13º será paga a partir de 26 de maio, com término previsto para 6 de junho. O calendário para este pagamento é o seguinte:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício 1: 26/maio

Final do benefício 2: 27/maio

Final do benefício 3: 28/maio

Final do benefício 4: 29/maio

Final do benefício 5: 30/maio

Final do benefício 6: 02/junho

Final do benefício 7: 03/junho

Final do benefício 8: 04/junho

Final do benefício 9: 05/junho

Final do benefício 0: 06/junho

Para quem recebe acima do piso nacional:

Final do benefício 1 e 6: 02/junho

Final do benefício 2 e 7: 03/junho

Final do benefício 3 e 8: 04/junho

Final do benefício 4 e 9: 05/junho

Final do benefício 5 e 0: 06/junho

Leia também: Greve dos auditores fiscais pode atrasar restituição do Imposto de Renda

Como consultar o pagamento:

Os beneficiários podem consultar os detalhes do pagamento acessando o site ou aplicativo Meu INSS. Para isso, é necessário fazer login com CPF e senha, selecionar a opção "Extrato de Contribuição" e clicar em “Baixar PDF” para obter o extrato. Aqueles que não têm acesso à internet podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h, informando o número do CPF e confirmando alguns dados cadastrais.