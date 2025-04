13º salário do INSS começa a ser pago em 24 de abril; veja o calendário

O pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário de 2025 estará disponível a partir do fim de abril. O benefício será destinado a 34 milhões de aposentados, pensionistas e contemplados por auxílios repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Pelo cronograma anunciado pelo Ministério da Previdência Social, a primeira metade será paga entre 24 de abril e 8 de maio. O grupo prioritário é composto por beneficiários que recebem até um salário-mínimo (R$ 1.518). Já o segundo grupo — quem ganha acima do piso nacional — terá o benefício creditado entre 2 e 8 de maio.

O INSS programou o pagamento da segunda parcela do adiantamento entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Por exemplo, no cartão 999.999.993-9, o número que define o pagamento é o 3.

Para quem ganha até um salário-mínimo:



Número final do benefício 1 Pagamento em 24 de abril Número final do benefício 2 Pagamento em 25 de abril Número final do benefício 3 Pagamento em 28 de abril Número final do benefício 4 Pagamento em 29 de abril Número final do benefício 5 Pagamento em 30 de abril Número final do benefício 6 Pagamento em 2 de maio Número final do benefício 7 Pagamento em 5 de maio Número final do benefício 8 Pagamento em 6 de maio Número final do benefício 9 Pagamento em 7 de maio Número final do benefício 0 Pagamento em 8 de maio

Para quem ganha acima do piso nacional

Números finais do benefício 1 e 6 Pagamento em 2 de maio Números finais do benefício 2 e 7 Pagamento em 5 de maio Números finais do benefício 3 e 8 Pagamento em 6 de maio Números finais do benefício 4 e 9 Pagamento em 7 de maio Números finais do benefício 5 e 0 Pagamento em 8 de maio