Inflação faz brasileiros cortarem comida do prato, diz Datafolha

Um em cada quatro brasileiros (25%) diz ter menos alimentos em casa do que o suficiente - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

A mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no domingo (13/4), mostra que a alta dos preços forçou a maioria da população a rever seus hábitos alimentares. Segundo o levantamento, 58% dos entrevistados afirmaram ter reduzido a quantidade de comida comprada.

A situação agrava-se entre os mais pobres: para quem vive com até dois salários mínimos, o índice sobe para 67%.

A pesquisa também mostra que um em cada quatro brasileiros (25%) diz ter menos alimentos em casa do que o suficiente — um número que se mantém estável em relação à pesquisa feita em março de 2023. Para 61%, a quantidade de comida é suficiente, e apenas 13% afirmam ter mais do que o necessário.

O levantamento revela ainda que 61% dos entrevistados diminuíram a frequência com que comem fora de casa. Metade dos brasileiros trocou a marca tradicional de café por uma mais barata e 49% reduziram o consumo da bebida. Apenas 21% disseram não ter mudado nenhum hábito de consumo.

Além da alimentação, os brasileiros têm tomado outras medidas para equilibrar o orçamento. Metade da população (50%) está economizando em água, luz e gás. Quase a metade (47%) buscou uma nova fonte de renda, enquanto 36% reduziram a compra de medicamentos. Já 32% deixaram de pagar dívidas e 26% deixaram de quitar contas domésticas.

O Datafolha também quis saber quem o brasileiro responsabiliza pela alta nos preços dos alimentos. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como o principal responsável: 54% culpabilizam o presidente e acreditam que ele é o responsável sobre o encarecimento dos alimentos, enquanto 29% acham que ele tem um pouco de culpa e 14% o isentam totalmente.



Outros fatores também foram apontados como causas da inflação. As guerras pelo mundo foram vistas como responsáveis pela alta dos preços por 50% dos entrevistados, enquanto a crise climática foi citada por 47%. A influência dos produtores rurais dividiu opiniões: 27% disseram que eles têm muita responsabilidade, mas 38% acreditam que não têm nenhuma. A crise nos Estados Unidos foi apontada por 41% dos respondentes.

O levantamento do Datafolha foi realizado entre os dias 1º e 3 de abril, ouvindo 3.054 pessoas com mais de 16 anos em 172 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.