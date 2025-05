EUA: dados do emprego em abril superam expectativas e afastam temores de recessão

Economistas acreditam que o Brasil deve se desfavorecer com os juros mais altos nos EUA, com um cenário de dólar mais forte e uma percepção de risco mais alta entre os investidores - (crédito: Angela Weiss/AFP)

O Payroll, que detalha as estatísticas do mercado de trabalho nos Estados Unidos, revelou que houve um crescimento de 177 mil novas vagas de emprego preenchidas no país no último mês de abril. O resultado superou as expectativas dos economistas e afastou, por hora, os temores de recessão na economia norte-americana e uma queda mais acentuada da taxa de juros no país.

Diante disso, a taxa de desemprego nos EUA ficou estável em 4,2% no mesmo período. Para o sócio da Equus Capital, Felipe Uchida, esse fator alinhado com a escassez de mão de obra indicam que as empresas seguem cautelosas em demitir, apesar do enfraquecimento da confiança empresarial e dos riscos associados à guerra tarifária com a China.

“A postergação de tarifas elevadas criou um ambiente de incerteza, que já afeta projeções corporativas, como demonstram os cortes de guidance por algumas empresas. Ainda assim, a expectativa do mercado é que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) mantenha os juros inalterados, aguardando sinais mais claros de desaceleração da economia nos próximos meses”, avalia o especialista.

Na avaliação do CEO da SME New Economy, Theo Braga, os dados do payroll de abril reforçam a indicação de que o Fed deve manter a política monetária mais restritiva no curto prazo. “A persistência de um mercado de trabalho aquecido, somada ao risco inflacionário trazido pelas novas tarifas, reforça a necessidade de cautela”, considera.

Diante disso, os economistas acreditam que o Brasil deve se desfavorecer com os juros mais altos nos EUA, com um cenário de dólar mais forte e uma percepção de risco mais alta entre os investidores.

“Com isso, a curva de juros por aqui fica pressionada, elevando o custo do crédito para as empresas. Em um ambiente mais cauteloso e com juros altos por mais tempo, o mercado tende a ser mais exigente na concessão do crédito, favorecendo negócios com estrutura financeira mais sólida e boa geração de caixa”, avalia Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike.



