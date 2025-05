INSS e governo definem nesta sexta detalhes do ressarcimento para aposentados

Dados mostram que 4,1 milhões de beneficiários podem ter sido prejudicados no esquema — que teria movimentado cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O novo presidente Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, e o governo federal devem decidir, até a noite desta sexta-feira (2/5), sobre os métodos de ressarcimentos para os aposentados e pensionistas vítimas da fraude de descontos indevidos por meio do órgão. Dados mostram que 4,1 milhões de beneficiários podem ter sido prejudicados no esquema — que teria movimentado cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

Gilberto Waller Júnior se reúne nesta tarde com o advogado-geral da União, Jorge Messias, para discutir o tema. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por sua vez, afirmou, nesta semana, que o governo irá devolver os valores aos aposentados e pensionistas, mas não deu detalhes sobre a reparação. Segundo ele, a equipe econômica aguarda a Controladoria-Geral da União (CGU) e a AGU indicarem os próximos passos do processo de devolução.

De acordo com a CGU, 97,6% dos beneficiários ouvidos afirmam que não autorizaram os descontos mensais que foram aplicados diretamente no contracheque. A Operação da Polícia Federal revelou que o desvio bilionário contou com envolvimento de servidores, propinas e associações de fachada.

O caso, que resultou na demissão do presidente do órgão, tem como figura central o ministro da Previdência, Carlos Lupi — ele havia sido informado do caso em 2023 e pode entregar o cargo ainda nesta sexta-feira. O inquérito aponta indícios da prática dos crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e violação de sigilo funcional.

