Dólar fecha em queda nesta sexta e encerra semana cotado a R$ 5,65

O dólar voltou a cair após o feriado do Dia do Trabalhador. Em um dia atípico – volta de um dia com mercado fechado e véspera do fim de semana –, o câmbio da moeda norte-americana encerrou o pregão em queda de 0,38%, cotado a R$ 5,65. Já o dólar turismo variou negativamente na mesma proporção, e fechou esta sexta-feira (2/5) em R$ 5,88.

O movimento vai na mesma direção dos mercados globais, com o dólar perdendo força ante outras moedas mundo afora. O Índice DXY, que mede a força da divisa norte-americana entre as principais concorrentes, recuou 0,27% durante o dia. Na semana, o dólar comercial acumulou queda de 0,6%.

No último mês de abril, o dólar foi uma das aplicações que teve a menor rentabilidade entre os principais tipos de investimento no mundo. O dólar Ptax, utilizado como referência para as instituições financeiras, registrou queda de 1,42% no mês, em um mês no qual a própria moeda perdeu força com o avanço da guerra comercial dos EUA contra diversos países do mundo, principalmente a China.

Ao contrário, outras aplicações aproveitaram a desvalorização da divisa norte-americana e registraram fortes ganhos no mesmo período. Além do bitcoin, que teve uma alta de 13,17%, também se destacaram o índice Small Caps (8,47%) e o ouro (4,96%), que costuma ser um porto seguro dos investidores em tempos de incerteza.

De acordo com dados levantados pela Elos Ayta Consultoria, somente nos quatro primeiros meses de 2025, o ouro acumulou valorização de 25,2%, a maior entre todos os outros ativos financeiros. “O ouro chegou a renovar por diversas vezes sua máxima histórica e agora por conta dessa diminuição da fervura da guerra comercial, ele volta um pouquinho também”, considera o analista de investimentos Felipe Sant’Anna.

“Existe uma corrente dentro do mercado financeiro que entende que todo esse movimento do presidente dos EUA, Donald Trump, está enfraquecendo a economia americana. Alguns indicadores já mostram sinais de uma economia um pouco mais fraca. Então, existe uma desconfiança de que o dólar possa perder força frente a seus pares ricos, a outras moedas fortes globais”, acrescenta o especialista.

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa B3) operou em queda durante boa parte do dia, mas virou no final para uma leve alta de 0,05%, aos 135.133 pontos. O sentimento positivo nas bolsas dos EUA após a divulgação do Payroll, que indicou um mercado de trabalho estável, além da valorização de ações como as da Petrobras (PETR4), que subiram 2,73%, ajudaram o Ibovespa a recuperar as perdas na reta final.