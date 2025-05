Aposentados e pensionistas do INSS receberão alertas contra golpes

A partir de amanhã (13/5), mais de 9 milhões de aposentados e pensionistas que sofreram descontos feitos por associações em seus benefícios, serão notificados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com alertas contra novos golpes. A informação foi dada pelo presidente do órgão, Gilberto Waller, que destacou que todas as notificações serão enviadas exclusivamente através do aplicativo Meu INSS.

“Já disparamos 27 milhões de notificações, única e exclusivamente pelo canal Meu INSS. É ali que ele vai ter o canal de comunicação oficial do INSS. Por isso, a preocupação de não clicar em link nenhum, não abrir e-mail. Não abra de SMS”, disse o presidente que ainda acrescentou que quem não tiver acesso ao aplicativo, pode entrar em contato por meio do 135.

“O contato é direto com você, não precisa de intermediário. Ninguém fala em nome do INSS, ninguém fala pelo INSS com você”, completou.

Waller afirmou que todos os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos sofridos entre março de 2020 e março de 2025.

Ele também explica que o processo para o reembolso será exclusivamente pelo sistema Meu INSS. “Logo que [o beneficiário] clicar na questão do ressarcimento, na questão das associações, vai aparecer para ele quais são os vínculos que ele teve e eventualmente desconto, para ele informar se ele reconhece ou não. Ele não reconhecendo, não precisa juntar qualquer documento, o INSS vai cobrar para você, para que a instituição que informou que você é associado, para que junte a documentação comprobatória, qual seja o vínculo com a associação, a autorização para desconto e cópia do documento. Se ele não juntar esse documento, ele tem 15 dias úteis para poder fazer o pagamento”, explicou

Quanto às associações que não realizarem os pagamentos, o presidente também afirmar que elas serão encaminhadas para a Advocacia-Geral da União para que as medidas necessárias sejam tomadas. “Nós acionamos a Advocacia-Geral da União para medidas judiciais de bloqueio de bens, para poder garantir esse valor. Hoje, já temos R$ 2,1 bilhões presos para garantir esse valor, vindos dos bens cautelares presos pela Justiça”, acrescentou Waller

O INSS também destacou que, em casos de inscrições irregulares, ou quando a instituição não consegue comprovar o vínculo ou a instituição não fez o ressarcimento, o INSS vai restituir o valor de igual modo.