Haddad vai discutir com Lula propostas "pontuais" para cumprir meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana, para discutir medidas que visam o cumprimento da meta fiscal em 2025. O titular da pasta revelou, nesta quinta-feira (15/5), que as propostas encaminhadas ao presidente serão “pontuais”, a exemplo do pacote fiscal aprovado no ano passado, e que devem ser detalhadas somente após aprovação de Lula.

“Em junho do ano passado, nós fizemos uma série de medidas para o cumprimento da meta e este ano também estamos identificando alguns gargalos e problemas, tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita, e vamos apresentar para o presidente”, disse o ministro em entrevista na sede da pasta, em Brasília.

Haddad disse ainda que, diferente de 2024, não haverá “pacote” e as medidas anunciadas não serão mais abrangentes em relação às que foram apresentadas naquela ocasião. “Todas as medidas que forem tomadas terão o mesmo tipo de procedimento do ano passado. Nós vamos cumprir a meta”, acrescentou.

Bolsa Família de R$ 700

Durante a entrevista, o ministro ainda negou que o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), de Wellington Dias, tenha pedido à Fazenda um estudo ou pedido para elevar o valor mínimo do Programa Bolsa Família de R$ 600 para R$ 700. Segundo ele, qualquer informação sobre esse assunto no momento é falsa.

“O orçamento é esse, que está consignado, e não há por parte do MDS pressão econômica para nenhuma iniciativa nova. Isso vale também para os demais ministérios, não há demanda de espaço fiscal para projetos novos. Venho esclarecer isso porque vejo circular uma série de coisas que não procedem”, frisou o ministro.

O MDS ainda publicou uma nota nesta quinta-feira que também desmente boatos sobre o assunto. Segundo a pasta, não há decisão ou estudos em andamento sobre um novo reajuste no programa.