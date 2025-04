Bolsa Família impulsiona PIB e reduz pobreza, afirma Wellington Dias

O Bolsa Família — além de reduzir a pobreza e combater a desigualdade — é um programa essencial para o crescimento econômico por meio da impulsão do produto interno bruto (PIB). Foi o que afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, nesta terça-feira (14/4).

Dias enfatizou, durante sua participação no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que os benefícios do programa se estendem ao aquecimento da economia local em diversos municípios, impactando positivamente o produto interno bruto (PIB) nacional. "É a economia dos mais pobres o que está alavancando o crescimento no Brasil. São esses milhões de pessoas que antes não tinham dinheiro nem para comer, mas agora têm renda de trabalho", destacou.

O crescimento do PIB brasileiro de 2025, de acordo com projeções do mercado contidas no Boletim Focus desta semana, atingiu mediana de 1,97%. Apesar de projetar a expectativa do PIB para mais perto de 2%, o mercado manteve a projeção para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 5,65%, bem acima do teto da meta para o ano, que é de 4,5%.

O Boletim Focus, divulgado toda semana pelo Banco Central, é produzido por agentes de mercado. A visão desses analistas, porém, foi criticada pelo ministro Wellington Dias. Segundo ele, as projeções contidas em documentos como o Focus ignoram os efeitos de políticas públicas como o Bolsa Família no PIB.

“Temos tudo para crescer, de novo, entre 3% e 4% em 2025, enquanto o mercado diz que será 1,5%", disse, ignorando a última projeção presente no Focus desta semana. Ainda de acordo com Dias, políticas públicas, como o seguro-desemprego, a aposentadoria rural e o próprio Bolsa Família, funcionam como um "colchão de proteção".

"Quando o presidente Lula assumiu, essas pessoas estavam passando fome. Nós já reduzimos [esse índice em] 85%. Este dinheiro que circula na economia no Amazonas, em Brasília, no Rio Grande do Sul, no Piauí e em todas as regiões do Brasil é também um fator para o próprio desenvolvimento do país”, apontou.

Calendário do Bolsa Família e do Auxílio Gás



A declaração do ministro Wellington Dias ocorreu no contexto de início de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás referente ao mês de abril. De acordo com o governo federal, o pagamento desses benefícios ocorrerá até 30 de abril, e seguirão o cronograma definido de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários.

Confira o calendário de pagamento:

NIS de final 1: 15 de abril

NIS de final 2: 16 de abril

NIS de final 3: 17 de abril

NIS de final 4: 22 de abril

NIS de final 5: 23 de abril

NIS de final 6: 24 de abril

NIS de final 7: 25 de abril

NIS de final 8: 28 de abril

NIS de final 9: 29 de abril

NIS de final 0: 30 de abril

Ao todo, o Bolsa Família contempla cerca de 20,5 milhões de famílias. Já o Auxílio Gás, 5,3 milhões de famílias em todo o país.

Antecipação de benefícios em situações de emergência

Durante a entrevista, o ministro anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás para beneficiários que residem em municípios em situação de emergência ou calamidade devido a enchentes ou seca. Esses beneficiários receberão o pagamento independentemente do número final do NIS.

A medida, segundo o ministro, visa oferecer suporte financeiro imediato às famílias afetadas no Sul, Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, além de áreas do Nordeste, como Piauí e Ceará, atingidas pela seca. A antecipação também busca garantir que essas pessoas possam passar o feriado de Páscoa com o benefício disponível.

Bolsa Família e empregos

Dias também rebateu a ideia de que o Bolsa Família desestimularia a busca por emprego. Ele argumentou que a fome impede a disposição para outras atividades e que as novas regras do programa, implementadas a partir de 2023, visam justamente a superação da pobreza.

“A questão é que quem passa fome não tem disposição para outra coisa a não ser ir atrás de comida. A ponto de se submeter a situações constrangedoras”, afirmou Dias ao destacar que, entre as consequências maléficas da fome, está a prostituição e “pessoas que se dispõem a dedicar um dia inteiro de serviço por um prato de comida”.

Mudanças no Bolsa Família

O ministro acrescentou que mudanças realizadas em 2023 fizeram com que o Bolsa Família não fosse cancelado imediatamente após o beneficiário conseguir um emprego de carteira assinada. Segundo ele, o critério para que o cidadão deixe de receber o benefício é atingir um grau acima da linha de pobreza, com a garantia de retorno automático em caso de perda dessa renda.

“Ter a carteira assinada não pode ser critério para cancelar benefício, uma vez que o objetivo é alcançar a superação da pobreza. Havia um medo (entre os beneficiários) de, quando alcançar uma determinada renda, deixar de receber o Bolsa Família. Isso porque tinha uma fila do tamanho do mundo (para, posteriormente, caso perca o emprego, se retornar ao Bolsa Família)”, detalhou.

