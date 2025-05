INSS registra mais de 1 milhão de pedidos de reembolso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou na tarde desta quinta-feira (15/5) que registrou mais de 1 milhão de pedidos de reembolso de descontos não autorizados feitos por entidades associativas. Este é o segundo dia de funcionamento do serviço que permite ao beneficiário consultar quanto teve de descontos ao longo dos últimos anos e informar se foram autorizados ou não, para posteriormente abrir um processo administrativo e receber o dinheiro de volta.

Ao todo são 41 entidades associativas contestadas sobre os lançamentos. De acordo com o INSS, cerca de nove milhões de segurados começaram a ser notificados desde a última terça-feira (13) sobre descontos por entidades e associações. Agora, é possível saber o nome da entidade à qual o aposentado ou pensionista que teve desconto está vinculado, por meio do serviço Consultar Descontos de Entidades Associativas, disponível no aplicativo.

Instabilidade no aplicativo: expectativas

Mesmo com o dado atualizado, alguns aposentados e pensionistas alegaram enfrentar dificuldades no acesso ao aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135, para o registro das denúncias.

Entre as vítimas, Raimundo Coelho, 62 anos, que mora na zona rural de Iranduba, no Amazonas, relatou que tentou acessar o aplicativo Meu INSS por duas vezes nesta quinta, mas não obteve sucesso.

“Não foi possível acessar o Meu INSS e quando redireciona fica dando um erro constante. Hoje procurei uma pessoa para me ajudar por outro telefone e também não consegui. Amanhã vou tentar com outra pessoa para entrar no aplicativo ou através gov.br”, disse o aposentado.

Ele alega que descobriu os descontos ao assistir uma reportagem na televisão. “Fui até a agência da Previdência Social e solicitei um relatório. Foi lá que descobri que estavam descontando da minha folha de pagamento. Bloqueei e pedi o ressarcimento, mas disseram que isso seria feito ‘progressivamente’. Queremos saber quando realmente vão nos ressarcir. É muito fácil dar essa explicação. E vem com correção monetária?”, questiona o idoso, que alega ter esperança de receber a devolução monetária, pois ele é pai de um adolescente com deficiência que requer atenção e cuidados especiais.

O Correio também ligou quatro vezes para o número de telefone 135, voltado para a assistência e registro das denúncias, mas a ligação não foi completada em todas as tentativas.

Em resposta, por meio de nota, o INSS informou que está monitorando e acompanhando de perto o aplicativo Meu INSS. Em razão do alto número de acessos desde o dia 13, o sistema pode apresentar instabilidades momentâneas. Na quarta-feira (14), o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., afirmou em coletiva de imprensa junto ao presidente do DataPrev (responsável pelo suporte tecnológico do órgão), Rodrigo Assumpção, que a instabilidade no aplicativo ocorreu em decorrência ao alto número de acessos à plataforma.

Leia também: Haddad diz que ainda não há dimensão sobre o impacto real de prejuízos com INSS

De acordo com Rodrigo, a infraestrutura do Meu INSS (site e aplicativo) foi reforçada para dar conta da alta procura. "No primeiro dia da ação, a procura pelo Meu INSS foi três vezes maior que o normal, totalizando, até às 16h desta quarta, 8.554.898 de acessos. Então, mesmo com o reforço da capacidade de atendimento, houve momentos de instabilidade. Contudo, a expectativa é que amanhã seja mais tranquilo", disse.

Já o presidente do INSS afirmou que, se for necessário, o instituto irá oferecer atendimento presencial para atender todas as pessoas impactadas pela fraude. "Essa é uma das coisas que o INSS se compromete com todos e nenhuma comunidade vai ser retirada desse procedimento", completou Waller Júnior.

Prazo para entidades

Com a denúncia enviada pelas vítimas por meio dos canais de atendimento do INSS, a próxima etapa será a notificação para as entidades apontadas como responsáveis pelos descontos associativos. Elas terão até 15 dias úteis para comprovar a regularidade do desconto associativo.