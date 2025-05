Diesel tem queda de 2,6% em maio após novo reajuste da Petrobras, indica pesquisa

O levantamento compara dados da primeira quinzena de maio com o mesmo período no mês anterior - (crédito: Divulgação)

Após um novo reajuste promovido pela Petrobras no combustível vendido para as distribuidoras, o preço médio do diesel em todo o país ficou mais baixo neste mês de maio. A companhia reduziu R$ 0,16 por litro, no último dia 6 de maio, o valor do produto que sai das refinarias para as distribuidoras.

De acordo com uma pesquisa da Edenred Ticket Log, o preço médio do diesel comum vendido nos postos de abastecimento em todo o Brasil registrou uma queda de 2,65% em maio e recuou para R$ 6,25. Já o tipo S-10, também vendido nos postos, ficou 2,62% mais barato, com um valor médio de R$ 6,31. O levantamento compara dados da primeira quinzena de maio com o mesmo período no mês anterior.

Na avaliação do diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas, a queda reflete o terceiro reajuste para baixo promovido pela Petrobras em 2025. Além disso, indica que o repasse tem chegado às bombas, o que, de acordo com ele, contribui para aliviar os custos nesse setor.

Para chegar ao preço médio, a pesquisa coletou dados de cerca de 21 mil postos de abastecimento em todo o país. O diesel mais caro foi encontrado na região Norte, onde os preços do tipo comum e S-10 ficaram em R$ 6,75 e R$ 6,91, mesmo após registrarem quedas de 1,29% e 2,03%, respectivamente. Já por estado, o combustível mais caro foi registrado no Acre, onde a média do diesel comum foi de R$ 7,78.

Por outro lado, o diesel comum mais barato foi encontrado nos postos do Paraná, onde é adquirido por R$ 6, na média. Já o tipo S-10 mais em conta foi registrado em Pernambuco, com o litro custando cerca de R$ 5,95.