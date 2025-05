Grupo MAG inaugura nova matriz na Zona Sul de São Paulo

Segunda sede do Grupo MAG, no bairro de Itaim Bibi, em São Paulo. - (crédito: Torin Zanette / Grupo MAG)

São Paulo (SP) — O Grupo MAG realizou, na terça-feira (21/5), a cerimônia de abertura oficial da nova matriz da companhia, localizada em um prédio histórico de São Paulo, no bairro Itaim Bibi, Zona Sul da capital paulista. A MAG, conhecida principalmente pela atuação no mercado de seguros, busca unir em um mesmo espaço as operações de outras empresas que integram o portfólio do grupo, como as voltadas para investimento, finanças e capitalização.

“Eu acho que toda vez que você consolida todas as suas verticais, todas as empresas embaixo de um mesmo guarda-chuva, você pode ter uma interação entre elas muito grande”, destacou o CEO do grupo, Helder Molina, que também ressaltou a importância de estar próximo ao coração financeiro da cidade, além de ser o “coração verde” da capital paulista.

O novo espaço conta com mais de 4 mil metros quadrados, dois andares com terraços e tem capacidade para acomodar 350 pessoas. O projeto, assinado pela arquiteta, Juliana Pippi, tem o objetivo de ser um ambiente moderno, acolhedor e inclusivo para os funcionários e visitantes do local, de acordo com a empresa. De acordo com o levantamento realizado pela CNseg, a expectativa é que o mercado de seguros registre um crescimento 10,1% em 2025.

Atualmente, a MAG possui 13 empresas no mesmo portfólio. Em 2024, a companhia obteve lucro líquido de R$ 311 milhões, além de registrar pela primeira vez um patrimônio líquido superior a R$ 1 bilhão. Com cerca de 2 mil funcionários e 6,8 mil corretores, a seguradora possui hoje 6,8 milhões de clientes.

O grupo surgiu após a aprovação da joint venture da Mongeral Seguros com a holandesa Aegon, em 2009. Desde então, a empresa atua com o nome MAG, e escolheu inaugurar a nova matriz no ano em que completa 190 anos de história, sendo uma das empresas mais antigas do país. A sede principal está localizada no Rio de Janeiro.

















Favela Seguros



Um dos carros-chefe das novas iniciativas do grupo é a Favela Seguros, considerada a primeira iniciativa de um mercado tradicionalmente voltado para classes mais altas financeiramente, às comunidades carentes do país. Com valores mais baixos do que os convencionais, o objetivo do projeto é estar presente, em um futuro próximo, em todas as cerca de 11,4 mil favelas de todo o território nacional.

“Uma das grandes sacadas do projeto foi a MAG aprender como as coisas funcionam dentro da favela, e a partir dessa produção epistemológica, gerar conteúdo dentro da própria favela”, explicou Geraldo Coelho, líder de Relações Institucionais da Favela Seguros e autor do livro Favelismo: A revolução que vem das favelas.

Lançado em 2024, o projeto é uma parceria do Grupo MAG com a Central Única das Favelas (Cufa), fundada por Celso Athayde. Atualmente, a seguradora está presente em quatro comunidades: Rocinha e Penha, no Rio de Janeiro; e Paraisópolis e Brasilândia, em São Paulo.

“Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com proteção financeira básica, que é o seguro de vida, o seguro funeral, o seguro onde a pessoa possa ter uma telemedicina, então são produtos de proteção financeira básica, mas a ideia é que a gente possa ser inovador em vários outros produtos”, completou Coelho.

*O repórter viajou a convite do Grupo MAG