Governo deve apresentar corte de renúncias fiscais nesta semana

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira (23/6) que a equipe econômica deve apresentar nesta semana ao Congresso Nacional um novo arcabouço para rever os benefícios fiscais.

Segundo ele, o tamanho do benefício fiscal no Brasil está saindo da ordem de R$ 550 bilhões ao ano para R$ 750 bilhões, podendo chegar à cifra de R$ 800 bilhões. “É preciso rever o benefício fiscal”, disse em entrevista à Rádio CBN.



A ideia é diminuir os valores que alguns setores ganham com isenção ou redução na carga tributária. O projeto prevê um corte linear de 10% nos benefícios fiscais, o que deve gerar uma arrecadação de R$ 20 bilhões, de acordo com as projeções da pasta.



Durigan avaliou que, quanto mais setores forem alcançados no corte linear, mais eficiente será a revisão de gasto tributário. "Do nosso ponto de vista é melhor porque você não tem perda relativa, então você não pode dizer: 'ah, eu perdi, mas alguém não'. Todo mundo vai manter 90% do benefício que hoje tem, abrindo mão de 10%. Mas veja que o benefício segue alto."

O regime tributário Simples Nacional, aplicado às micro e pequenas empresas, e a Zona Franca de Manaus devem ficar de fora dos cortes, ambos enfrentam forte resistência a modificações.



Durigan reconheceu que ao tratar dessa proposta via projeto de lei complementar, e não via proposta de emenda à Constituição (PEC), alguns benefícios serão excluídos das mudanças. “É mais importante a gente ter condição política de aprovar”, ressaltou.



*Com informações de Agência Estado

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia Inflação não deve ter aumento fora de controle com guerra, diz secretário da Fazenda

Inflação não deve ter aumento fora de controle com guerra, diz secretário da Fazenda Economia Boletim Focus: mercado reduz estimativa para inflação pela 4ª semana

Boletim Focus: mercado reduz estimativa para inflação pela 4ª semana Economia Mercado financeiro fica mais apreensivo com escalada de conflito no Irã

Mercado financeiro fica mais apreensivo com escalada de conflito no Irã Economia "Brasil não passa ileso", diz especialista sobre conflito no Oriente Médio

"Brasil não passa ileso", diz especialista sobre conflito no Oriente Médio Economia "O Brasil é uma vitrine dos biocombustíveis", diz presidente Aprobio

"O Brasil é uma vitrine dos biocombustíveis", diz presidente Aprobio Economia Saiba se você foi vítima do vazamento de mais de 16 bilhões de senhas