Ministro da Previdência diz ser contra CPMI do INSS: "Não deveria ser instalada"

Uma possível Comissão parlamentar de inquérito (CPMI) pode atrasar o ressarcimento do pagamento das fraudes do INSS, diz o chefe da pasta, Wolney Queiroz, em entrevista ao programa CB.Poder, uma parceria entre o Correio e a TV Brasília, com os jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Denise Rothenburg, desta quinta-feira (26/6). O ministro se posicionou contra a CPMI “do roubo dos aposentados”.

Diante das investigações adiantadas da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Polícia Federal (PF), Wolney Queiroz se preocupa que uma CPMI, neste momento, possa atrasar o ressarcimento ao governo devido ao vazamento de dados seletivos, o que pode criar uma guerra de narrativas.

“Eu tenho medo que ela (CPMI) atrapalhe o trabalho de ressarcimento, porque a gente não sabe o rumo que a CPMI vai tomar, ela pode ir para um caminho que monopolize o tempo do governo”, argumenta.

Diante a uma guerra de narrativas entre governo e oposição, Queiroz enxerga oportunidade do governo esclarecer os fatos e restaurar a comunicação com a sociedade. “Esse crédito tem que de certa forma vir para o governo, porque foi ele que investigou, foi ele que estancou os descontos, foi ele que foi atrás do patrimônio das associações fraudulentas. Já temos R$ 2,9 bilhões bloqueados e é ele que vai ressarcir o dinheiro pros aposentados e somos nós agora do ministério que vamos garantir que isso nunca mais aconteça”, enfatiza.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes





Saiba Mais Economia Inflação seguirá acima da meta até 2027, estima BC

Inflação seguirá acima da meta até 2027, estima BC Economia Galípolo sobre reuniões do Copom: "Diálogo super-rico"

Galípolo sobre reuniões do Copom: "Diálogo super-rico" Economia Consumo nos lares brasileiros tem alta de 2,04% em maio, aponta Abras

Consumo nos lares brasileiros tem alta de 2,04% em maio, aponta Abras Economia Arrecadação federal soma R$ 1,2 tri de janeiro a maio e bate novo recorde

Arrecadação federal soma R$ 1,2 tri de janeiro a maio e bate novo recorde Economia Prévia da inflação desacelera para 0,26% em junho com queda dos alimentos

Prévia da inflação desacelera para 0,26% em junho com queda dos alimentos Economia Elevação da mistura do álcool à gasolina pode baratear o preço