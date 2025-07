Supremo marca audiência pública sobre "pejotização"

No despacho, Gilmar Mendes mencionou que "a realização de audiência pública somará esforços para que surjam subsídios no exame dos limite se balizas para contratação de autônomos e pessoas jurídicas para prestação de serviços, vis a vis os direitos fundamentais invocados ao longo das peças que compõem os autos" - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes convocou uma audiência pública sobre "pejotização" para 10 de setembro. O tema é assunto de julgamento que terá repercussão geral a respeito da competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discutem conflitos trabalhistas na relação entre duas pessoas jurídicas.

As entidades e os interessados em participar da audiência como expositores poderão pedir a inscrição até 10 de agosto, em formulário eletrônico, disponível aqui. A relação de inscritos habilitados a participar do evento será disponibilizada no site do STF em 15 de agosto.

No despacho, o ministro mencionou que "a realização de audiência pública somará esforços para que surjam subsídios no exame dos limite se balizas para contratação de autônomos e pessoas jurídicas para prestação de serviços, vis a vis os direitos fundamentais invocados ao longo das peças que compõem os autos".

Poderão prestar depoimento na audiência, autoridades e membros da sociedade em geral que possam contribuir com esclarecimentos técnicos, contábeis, administrativos, políticos e econômicos sobre o tema. Cada expositor terá o tempo de 10 minutos para apresentar as considerações.

Em abril, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos judiciais que discutem a legalidade da "pejotização". A suspensão permanecerá válida até que o plenário julgue o mérito do recurso extraordinário.