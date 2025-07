Últimos dias para renegociar dívidas com até 97% de desconto

Brasileiros com o nome negativado têm até esta sexta-feira (11/7) para renegociar dívidas com descontos de até 97%. O Serasa, em parceria com mais de 40 bancos, está realizando um mutirão emergencial que oferece condições especiais para a quitação das pendências, podendo ser acessado no site do serviço ou pelos canais de atendimento telefônico.

Segundo pesquisa realizada com as instituições, 56 milhões de dívidas podem ser renegociadas por valores abaixo de R$ 100 — sendo que 23 milhões delas podem ser quitadas por menos de R$ 50.

Cerca de 35 milhões de brasileiros possuem dívidas em bancos, sendo que 11 milhões possuem dívidas exclusivamente com essas instituições. O número total de dívidas bancárias supera os 65 milhões.

De acordo com o Mapa de Inadimplência, o setor de bancos e cartões de crédito lidera entre os principais responsáveis pela negativação no país, com 27,8% do total das dívidas. Em seguida, aparecem as contas de serviços essenciais, como luz, água e gás (20,3%) e as financeiras não bancárias (19,3%).

A inadimplência já afeta 77 milhões de brasileiros e continua em crescimento. De acordo com Giovani Inocente, porta-voz da Serasa, o cenário de juros elevados no país intensifica o papel do cartão de crédito como o principal vilão das dívidas em atraso. "Porque, não se tem uma economia, não se tem uma reserva de emergência. Então acaba sendo complicado, qualquer coisa que saia do padrão, já perde o controle e isso acaba crescendo muito, em juros", considera.

Um levantamento feito pela Serasa com 921 credores de instituições financeiras revela que o cartão de crédito é o principal responsável pelo endividamento bancário no Brasil, citado por 69% dos entrevistados. Em segundo lugar, estão os empréstimos pessoais, mencionados por 56%, seguidos pelo uso do cheque especial ou do limite da conta-corrente, com 31%. O estudo aponta, ainda, que o cartão segue como um dos principais desafios para o equilíbrio financeiro das famílias brasileiras.

Restituição

A restituição do Imposto de Renda será paga em cinco lotes até setembro, e muitos brasileiros têm destino certo para esse dinheiro: o pagamento de dívidas. É o que revela uma pesquisa encomendada pela Serasa ao Instituto Opinion Box, segundo a qual 67% dos entrevistados pretendem usar os valores recebidos para quitar contas em aberto.

O levantamento também mostra um aumento significativo na fatia de contribuintes que priorizam o uso da restituição para reorganizar a vida financeira. Em anos anteriores, esse percentual era de 45%. Entre os principais destinos declarados pelos entrevistados, 25% disseram que vão pagar dívidas, 23% pretendem usar o valor para quitar contas do dia a dia, 11% direcionarão o recurso para despesas inesperadas, e 8% têm como foco limpar o nome.

Segundo o consultor financeiro Renan Diego, o movimento é benéfico para quem evita se endividar e para quem quer sair do vermelho. "Esse movimento não surpreende, na verdade, é uma boa alternativa para se organizar financeiramente. O valor da restituição pode ser usado não só para quitar as dívidas, mas também para adiantar alguma parcela ou para abater os valores de despesas que estão consumindo a renda mensal", afirma.

Como negociar

A renegociação de dívidas pode ser feita de forma simples e totalmente on-line. Para isso, o consumidor deve acessar o site oficial do Serasa Limpa Nome ou utilizar o aplicativo disponível para celulares Android e iOS. O login é feito com CPF e senha, mas quem ainda não tem cadastro pode se registrar gratuitamente.

Após o acesso, é possível visualizar todas as dívidas registradas no CPF e conferir as propostas de acordo, que podem incluir descontos de até 97% e parcelamentos em até 72 vezes. Basta selecionar as dívidas que deseja negociar, escolher a forma de pagamento — Pix, boleto bancário ou Carteira Digital Serasa — e definir a data de vencimento da primeira parcela.

Antes de finalizar, o sistema exibe os termos do acordo para conferência. Após a confirmação, o contrato é fechado imediatamente. Em caso de pagamento via Pix, o nome pode ser limpo em poucas horas e o score de crédito atualizado em até 24 horas.

Golpes

Um anúncio falso está circulando nas redes sociais prometendo 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa Nome, mas trata-se de um golpe. O site fraudulento imita uma reportagem legítima e, ao acessá-lo, a vítima é induzida a fornecer seu CPF por meio de um assistente virtual interativo, que inclui áudios, fotos e GIFs para criar a falsa impressão de um atendimento real.

O golpe afirma que existem quatro dívidas registradas no CPF da vítima, com valores entre R$ 1.928,74 e R$ 7.878,23, que poderiam ser quitadas por apenas R$ 98,52 via Pix. Porém, o pagamento é direcionado a uma intermediadora sem qualquer transparência, e nenhuma das dívidas é realmente regularizada.

Inadimplência atinge 77 milhões de brasileiros, segundo Serasa