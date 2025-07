Tarifaço de Trump: 95 toneladas de mel são embarcadas rumo aos EUA, após 3 dias de tensão

Carga de mel piauiense, acondicionada em tonéis, estava travada no Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante (CE) - (crédito: TV Clube Piauí/Reprodução)

O embarque de contêineres com 95 toneladas de mel orgânico, produzido no Piauí, foi liberado, na noite de domingo (13/7), após três dias de suspensão. A confirmação foi feita hoje (14) pela Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro (Casa Apis), que informou que a liberação ocorreu após o apelo dos produtores brasileiros aos clientes norte-americanos.



A remessa estava travada no Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, localizado a mais de 500 km da sede da Casa Apis (em Picos, no Piauí). Os compradores dos Estados Unidos haviam solicitado a suspensão da remessa por receio do produto chegar ao país norte-americano após o início da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, decretada pelo presidente do país, Donald Tump, e que entra em vigor a partir de 1º de agosto.

“Há mais de 15 anos trabalhamos com esses clientes. Fomos surpreendidos na sexta-feira com a solicitação de suspensão, mas, graças a Deus, recebemos a notícia de que o embarque foi liberado após nosso pedido”, afirmou o presidente da Central de Cooperativas, Sitônio Dantas.

Contratos assinados

“O que foi suspenso foi apenas o envio, não os negócios”, segundo Dantas. Ele acrescentou que os contratos estão assinados até dezembro e que, além das mil toneladas embarcadas ao longo do primeiro semestre de 2025, a expectativa é de que mais mil sejam exportadas até o fim do ano.

