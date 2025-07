Governo do Tocantins investirá R$ 20 milhões em novo aeroporto do Jalapão

O governo de Tocantins está investindo R$ 20 milhões para a construção do novo aeroporto de São Félix, na região do Jalapão - (crédito: Inácio Neto/Governo do Tocantins)

O governo de Tocantins está investindo R$ 20 milhões para a construção do novo aeroporto de São Félix, na região do Jalapão. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Turismo (Setur) em parceria com a Caixa Econômica Federal, deve impulsionar o turismo, atrair novos investimentos e fortalecer cadeias produtivas ligadas ao setor de serviços e à infraestrutura regional. A inauguração está prevista para o final deste ano.

A expectativa é que o equipamento melhore significativamente o acesso a um dos destinos mais promissores do ecoturismo nacional, aumentando a competitividade do Tocantins como polo turístico e ampliando a circulação de recursos nos municípios do entorno. O novo aeroporto conta com pista e hangar já finalizados, e está apto a receber voos comerciais regulares, o que deve reduzir o tempo de viagem até o coração do parque estadual do Jalapão e facilitar a logística para turistas e operadores de turismo.

Segundo o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos-TO), a obra tem importância estratégica para o desenvolvimento sustentável da região. “O aeroporto vai ampliar o acesso a uma das regiões mais ricas em belezas naturais do Brasil. Essa entrega tem potencial para gerar milhares de empregos e coloca o Jalapão no patamar que merece no turismo nacional e internacional”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com dados da Setur, cerca de 60 mil turistas visitaram o Jalapão entre 2022 e 2023, número que deve crescer exponencialmente após a entrega da nova infraestrutura aeroportuária. Para o secretário estadual de Turismo, Hercy Filho, a chegada de voos comerciais representa um divisor de águas na estratégia de crescimento do setor. “A chegada de mais turistas vai proporcionar mais investimentos para a região e gerar benefícios diretos para as comunidades do Jalapão”, destacou.

Além da função logística, o aeroporto é apontado por gestores públicos como vetor de desenvolvimento. O aumento da demanda por hospedagem, alimentação, transporte, guias locais e comércio de artesanato deve provocar um efeito multiplicador na economia regional. O governo estadual aposta ainda no estímulo ao empreendedorismo nas comunidades tradicionais da região, integrando conservação ambiental e valorização cultural à dinamização econômica.