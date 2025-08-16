InícioEconomia
Competitividade e inovação no centro do debate sobre tributação e fintechs

Especialistas destacam desafios e oportunidades na regulamentação do comércio, serviços e setor financeiro digital. Evento do Correio debate sobre o tema

Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e membro da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços (Unesc) - (crédito: Divulgação/Abad)
Mesmo com os avanços em modernização tributária e inovação financeira, o país ainda enfrenta um cenário de alta carga de impostos, burocracia excessiva e insegurança jurídica que limitam a expansão das empresas do ramo de comércio e serviços, além do futuro das fintech. Esta é a opinião de especialistas ouvidos pelo Correio.

Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e membro da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços (Unesc), destacou os impactos da reforma tributária no setor de comércio e serviços e os desafios da fase de regulamentação. 

“A principal mudança vai ser no centro de gravidade da cobrança do tributo. A tributação vai incidir basicamente sobre o consumo no destino, o que muda a forma como o comércio vai acontecer, principalmente em relação a benefícios e subsídios”, explica Severini. Ele destacou que produtos considerados essenciais, como os da cesta básica, terão uma nova ótica dentro dessa reforma.

O tema será aprofundado no Correio Braziliense Summit – Reforma Tributária: Regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário, que será realizado na próxima terça-feira, 19 de agosto, em Brasília.

O objetivo do evento, de acordo com o presidente da Abab, que fará parte do encontro, é  trazer clareza sobre dúvidas relacionadas ao acreditamento pleno, autonomia federativa e ao tratamento do Simples Nacional para micro e pequenas empresas, principalmente durante o período de transição. “Nossa expectativa é esclarecer principalmente o nosso associado, que é o pequeno e médio comerciante, porque nossas entidades representam de forma muito extensa e capilar o empresário do comércio e dos serviços”, afirma.

Outro destaque, segundo Severini, é o futuro das empresas de tecnologia financeira. “Vemos as fintechs como uma forma de democratizar o acesso a empréstimos e investimentos, fundamentais para o crescimento do comerciante e do prestador de serviços. Existem muitas dúvidas sobre a operação desses instrumentos, e é essencial garantir que o setor não seja esquecido durante a regulamentação e no início da operação, oferecendo opções melhores e mais seguras para investimento e crescimento.”

Obstáculos 

Para Ranieri Genari, advogado especialista em Direito Tributário, o peso e a complexidade do sistema tributário representam um obstáculo histórico. “A sobreposição de ICMS, ISS, PIS e Cofins encarece preços e eleva o custo de conformidade. Isso agrava o ‘Custo Brasil’, que engloba juros altos e burocracia regulatória sufocante”, afirma. Ele defende que a reforma tributária seja acompanhada de medidas efetivas para reduzir litígios fiscais e harmonizar legislações estaduais e municipais.

Genari também alerta que a digitalização e o crescimento do e-commerce expõem a necessidade de ajustes legais urgentes. “O Brasil mantém regras fragmentadas e disputas fiscais entre estados, gerando insegurança e custos. É preciso integrar tecnologia para simplificar, e não apenas para ampliar a fiscalização”, diz. Na avaliação dele, a modernização deve incluir mecanismos ágeis de apuração e ressarcimento tributário, capazes de sustentar a competitividade no ambiente digital.

O equilíbrio entre proteção ao consumidor e estímulo à inovação também é apontado como prioridade. “Proteger o consumidor não deve sufocar a inovação. Precisamos de modelos regulatórios mais ágeis, como o ‘sandbox’ já adotado em outros países, que preservam garantias sem criar barreiras excessivas”, argumenta Genari. Para ele, práticas antieconômicas também devem ser combatidas, já que restringem acesso a produtos de qualidade a preços justos.

*Estagiária sob a supervisão de Edla Lula

 

Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e cursando MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade na Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Alícia Bernardes e Rafaela Gonçalves
postado em 16/08/2025 04:40
