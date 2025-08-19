Reforma tributária corrige distorções de décadas, diz presidente da Unecs

Evento 'Reforma Tributária: regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário' - (crédito: CB)

O presidente da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), Leonardo Miguel Severini, afirmou, nesta terça-feira (19/8), que a reforma tributária é uma oportunidade para que o Brasil corrija uma “distorção de décadas”.

Leonardo discursou na abertura do evento Reforma Tributária: regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário, realizado pela Unecs e pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS), em parceria com o Correio.

"A regulamentação da reforma tributária vai definir os contornos de um novo sistema, Trata-se de uma oportunidade histórica para corrigir distorções de décadas e avançarmos para um modelo mais justo, simples e eficiente", declarou Leonardo durante o Summit.

O presidente da Unecs destacou a importância do setor de Comércio e Serviços como “espinha dorsal” da economia brasileira, responsável por grande parte da geração de empregos, e que enfrenta no sistema atual uma pesada carga de impostos.

“Sabemos que a carga tributária excessiva e a complexidade do sistema têm há anos penalizado nossas empresas, especialmente as micro e pequenas, que enfrentam diariamente enormes desafios para sobreviver e prosperar”, pontuou.

O evento ocorre durante todo o dia, com a presença de empresários, parlamentares e especialistas, e visa trazer clareza sobre as dúvidas que ainda pairam sobre a reforma tributária, como o processo de transição e a regulamentação da medida.

