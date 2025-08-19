Impactos da reforma tributária em serviços, comércio e fintechs em debate

Um dos destaque do evento é o futuro das empresas de tecnologia financeira, com as chamadas fintechs - (crédito: Reprodução/Freepik)

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços e a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços realizam, nesta terça-feira (19/8), em parceria com o Correio Braziliense, o evento Reforma Tributária: regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário, com o objetivo de ampliar a compreensão do setor de comércio e serviços sobre as novas regras que serão implementadas com a reforma tributária. O debate ocorre a partir das 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Acompanhe ao vivo:

Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e membro da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços (Unecs), cita que o intuito do evento é trazer clareza sobre dúvidas relacionadas a autonomia federativa e ao tratamento do Simples Nacional para micro e pequenas empresas.

“Nossa expectativa é esclarecer principalmente o nosso associado, que é o pequeno e médio comerciante, porque nossas entidades representam de forma muito extensa e capilar o empresário do comércio e dos serviços”, afirma Severini. Outro destaque é o futuro das empresas de tecnologia financeira, com as chamadas fintechs.

Veja a programação completa:

Cerimônia de Abertura | 09h00 às 09h15

Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) e da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS);

Domingos Sávio, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços (FCS) pela Câmara dos Deputados;

Efraim Filho, senador e presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) pelo Senado

Federal;

Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e

Serviços.

1º painel | Simples Nacional e Regimes Especiais: 09h15 às 10h05 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Denise Rothenburg, jornalista e colunista do Correio Braziliense



Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel);

Karoline Lima, advogada e Relações Institucionais e Governamentais da Confederação Nacional de

Dirigentes Lojistas (CNDL);

Marcos Flores, gerente de Projeto da Reforma Tributária na Receita Federal;

Augusto Coutinho, deputado e coordenador da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas.

2º painel | Não cumulatividade e Imposto Seletivo: 10h15 às 11h05 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: André Blanco, consultor jurídico da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD)



Anderson Trautman Cardoso, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB);

Alexandre Fiorot, assessor Jurídico da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS);

Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal;

Joaquim Passarinho, deputado federal e integrante do Grupo de Trabalho (GT) da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.

3º painel | Transição e Segurança Jurídica: 11h15 às 12h05 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Carlos Alexandre de Souza, jornalista e editor de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense



Edgard de Castro, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC);

Gilberto Alvarenga, assessor jurídico da Associação Nacional dos Comerciantes de Material Construção (ANAMACO);

Bernard Appy, secretário especial da Reforma Tributária;

Izalci Lucas, senador.

Almoço | 12h15 às 14h00

4º painel | As transformações do Sistema Financeiro e os Desafios para as Fintechs: 14h00 às 14h50 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Pedro Campos e Lana Canepa, jornalistas da Band



Pedro Lupion, deputado federal;

Carol Conway, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Internet (Abranet);

Carlos Ragazzo, doutor em Direito, professor da FGV e ex-conselheiro do CADE;

Raul Moreira, presidente do Conselho do Banco Original.

5º painel | O Papel das Fintechs no Processo de Inclusão Financeira e Competição Bancária: 15h00 às 15h50 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Pedro Campos e Lana Canepa, jornalistas da Band



Domingos Sávio, deputado federal;

Vinicius Carrasco, diretor da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (ABIPAG);

Diego Perez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs);

Luiz Roberto Peroba Barbosa, sócio do escritório de advogados Pinheiro Neto



Coffee Break | 16h00 às 16h30

Entrega de Propostas | 16h30 às 17h00

Encerramento | 17h00 às 17h15

