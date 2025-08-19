Impactos da reforma tributária em serviços, comércio e fintechs em debate

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços e a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços realizam, nesta terça-feira (19/8), em parceria com o Correio Braziliense, o evento Reforma Tributária: regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário, com o objetivo de ampliar a compreensão do setor de comércio e serviços sobre as novas regras que serão implementadas com a reforma tributária. O debate ocorre a partir das 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Acompanhe ao vivo:
Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e membro da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços (Unecs), cita que o intuito do evento é trazer clareza sobre dúvidas relacionadas a autonomia federativa e ao tratamento do Simples Nacional para micro e pequenas empresas.
“Nossa expectativa é esclarecer principalmente o nosso associado, que é o pequeno e médio comerciante, porque nossas entidades representam de forma muito extensa e capilar o empresário do comércio e dos serviços”, afirma Severini. Outro destaque é o futuro das empresas de tecnologia financeira, com as chamadas fintechs.
Veja a programação completa:
Cerimônia de Abertura | 09h00 às 09h15
- Leonardo Miguel Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) e da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS);
- Domingos Sávio, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços (FCS) pela Câmara dos Deputados;
- Efraim Filho, senador e presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) pelo Senado
Federal;
- Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e
Serviços.
1º painel | Simples Nacional e Regimes Especiais: 09h15 às 10h05 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Denise Rothenburg, jornalista e colunista do Correio Braziliense
- Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel);
- Karoline Lima, advogada e Relações Institucionais e Governamentais da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL);
- Marcos Flores, gerente de Projeto da Reforma Tributária na Receita Federal;
- Augusto Coutinho, deputado e coordenador da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas.
2º painel | Não cumulatividade e Imposto Seletivo: 10h15 às 11h05 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: André Blanco, consultor jurídico da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD)
- Anderson Trautman Cardoso, vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB);
- Alexandre Fiorot, assessor Jurídico da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS);
- Robinson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal;
- Joaquim Passarinho, deputado federal e integrante do Grupo de Trabalho (GT) da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados.
3º painel | Transição e Segurança Jurídica: 11h15 às 12h05 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Carlos Alexandre de Souza, jornalista e editor de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense
- Edgard de Castro, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC);
- Gilberto Alvarenga, assessor jurídico da Associação Nacional dos Comerciantes de Material Construção (ANAMACO);
- Bernard Appy, secretário especial da Reforma Tributária;
- Izalci Lucas, senador.
Almoço | 12h15 às 14h00
4º painel | As transformações do Sistema Financeiro e os Desafios para as Fintechs: 14h00 às 14h50 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Pedro Campos e Lana Canepa, jornalistas da Band
- Pedro Lupion, deputado federal;
- Carol Conway, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Internet (Abranet);
- Carlos Ragazzo, doutor em Direito, professor da FGV e ex-conselheiro do CADE;
- Raul Moreira, presidente do Conselho do Banco Original.
5º painel | O Papel das Fintechs no Processo de Inclusão Financeira e Competição Bancária: 15h00 às 15h50 (40 min + 10 min de perguntas e respostas). Moderação: Pedro Campos e Lana Canepa, jornalistas da Band
- Domingos Sávio, deputado federal;
- Vinicius Carrasco, diretor da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos (ABIPAG);
- Diego Perez, presidente da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs);
- Luiz Roberto Peroba Barbosa, sócio do escritório de advogados Pinheiro Neto
Coffee Break | 16h00 às 16h30
Entrega de Propostas | 16h30 às 17h00
Encerramento | 17h00 às 17h15
