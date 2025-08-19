Ainda há tempo para corrigir erros da reforma tributária, diz Domingos Sávio

O parlamentar discursou na abertura de evento sobre a reforma tributária e o futuro das fintechs, realizado pela Unecs e pela FCS, em parceria com o Correio - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) na Câmara, deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), defendeu nesta terça-feira (19/8) que ainda há tempo para “corrigir alguns erros” e impedir que novos sejam feitos no processo de regulamentação da reforma tributária.

“Nós que produzimos, que geramos emprego, que geramos recursos para se desenvolver as políticas públicas, temos que compreender melhor essa reforma tributária. E eu entendo que ainda dá tempo de corrigir alguns erros fundamentais, e principalmente impedir que outros erros venham a se somar, especialmente na área tributária financeira”, declarou.

O parlamentar discursou na abertura do evento Reforma Tributária: regulamentação e competitividade no setor de comércio e serviços e o futuro das fintechs no novo cenário, realizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs) e pela Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS), em parceria com o Correio.

Para Domingos Sávio, essa discussão é fundamental para “diminuir alguns riscos que estão iminentes de trazer problemas para as empresas”. Ele demonstrou preocupação especialmente com as micro e pequenas empresas.

O deputado também criticou iniciativas do governo federal que aumentam a carga tributária, especialmente sobre a parcela mais rica da população.

“Essa ampliação de impostos em cima do Imposto de Renda, em cima da geração de resultados das empresas, em cima das operações financeiras, impacta todo mundo. Não adianta vir com essa falácia de que isso é para a ‘turma da cobertura’”, frisou Sávio em relação à taxação dos super-ricos.

Também participaram da abertura do summit na manhã desta terça-feira o presidente da Unecs e da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), Leonardo Miguel Severini, o vice-presidente da FCS na Câmara, deputado Luis Carlos Gomes (Republicanos-RJ), e o presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa.

