MG: Lula anuncia R$ 1 bilhão para expansão do metrô de Belo Horizonte

Em sua sexta visita a Minas Gerais somente em 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta sexta-feira (29/8) a relevância do estado no cenário político, econômico e cultural do país e anunciou um pacote de investimentos que inclui a expansão do metrô da capital.

Durante entrevista a Rádio Itatiaia, o petista confirmou o repasse de R$ 1 bilhão para a construção de três novas estações do metrô de Belo Horizonte, ligando a Estação Novo Eldorado às futuras paradas Parque São João e Beatriz. O recurso faz parte do PAC Mobilidade, programa que prevê aportes de R$ 9,6 bilhões em todo o Brasil.

Além do anúncio de hoje, o presidente antecipou que retornará ao estado na próxima semana para lançar o programa Gás do Povo e assinar um contrato de R$ 456 milhões destinados ao transporte público sustentável. O valor será aplicado na compra de ônibus elétricos e na recuperação de 64 quilômetros de faixas exclusivas para transporte coletivo em Belo Horizonte.

Na mesma viagem, Lula também planeja visitar Montes Claros, onde participará da inauguração da Acelen Renováveis. A empresa vai investir quase R$ 3 bilhões em biocombustíveis a partir do cultivo de macaúba, envolvendo pequenos produtores da região.

Território-chave

O chefe do Executivo aproveitou para ressaltar a importância simbólica e estratégica de Minas Gerais. “Tudo passa por Minas Gerais. É um estado plural, que carrega traços de várias regiões do Brasil, além de ter uma cultura e uma culinária únicas, que representam a diversidade do país”, afirmou.

Com a agenda intensa no estado, o governo federal busca reforçar sua presença em Minas Gerais, considerado um dos territórios-chave tanto para a política nacional quanto para o desenvolvimento econômico.

