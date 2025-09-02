InícioEconomia
‘Impressionante o que representa a soja’, diz vice-presidente do CB

Na abertura do evento A Soja e os Desafio da Transição da Agricultura Brasileira, o vice-presidente do Correio, Leonardo Moisés, destacou os 100 anos de história do cultivo no país

Leonardo Moisés: "Olhar para 100 anos atrás e ver o que hoje representa o cultivo de soja no Brasil e no mundo é realmente impressionante" - (crédito: Reprodução)

O vice-presidente executivo do Correio Braziliense, Leonardo Moisés, destacou nesta terça-feira (2/9) que é impressionante observar os 100 anos de produção de soja no país e reconhecer a importância do produto para a economia brasileira.

Durante o discurso de abertura do evento A Soja e os Desafios da Transição da Agricultura Brasileira, realizado pelo Correio com apoio do Instituto Escolhas, Moisés destacou que tanto a fundação do grupo Diários Associados, do qual o jornal faz parte, quanto a primeira colheita de soja no Brasil ocorreram em 1924.

“Olhar para 100 anos atrás e ver o que hoje representa o cultivo de soja no Brasil e no mundo é realmente impressionante, o esforço feito pelos setores para que o país seja um dos maiores produtores mundiais de soja”, enfatizou o vice-presidente.

O evento, realizado na sede do jornal, reúne especialistas e produtores para discutir os desafios que a soja, principal produto agropecuário brasileiro, enfrenta atualmente, como os impactos das mudanças climáticas e a concorrência com outras potências, como os Estados Unidos. Acompanhe ao vivo: 

Por Victor Correia
postado em 02/09/2025 10:05
