‘Impressionante o que representa a soja’, diz vice-presidente do CB

O vice-presidente executivo do Correio Braziliense, Leonardo Moisés, destacou nesta terça-feira (2/9) que é impressionante observar os 100 anos de produção de soja no país e reconhecer a importância do produto para a economia brasileira.
Durante o discurso de abertura do evento A Soja e os Desafios da Transição da Agricultura Brasileira, realizado pelo Correio com apoio do Instituto Escolhas, Moisés destacou que tanto a fundação do grupo Diários Associados, do qual o jornal faz parte, quanto a primeira colheita de soja no Brasil ocorreram em 1924.
“Olhar para 100 anos atrás e ver o que hoje representa o cultivo de soja no Brasil e no mundo é realmente impressionante, o esforço feito pelos setores para que o país seja um dos maiores produtores mundiais de soja”, enfatizou o vice-presidente.
O evento, realizado na sede do jornal, reúne especialistas e produtores para discutir os desafios que a soja, principal produto agropecuário brasileiro, enfrenta atualmente, como os impactos das mudanças climáticas e a concorrência com outras potências, como os Estados Unidos. Acompanhe ao vivo:
