Modelo de agricultura regenerativa deve ser debatido, defende Abiove

O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), André Nassar, propôs a criação de uma mesa de negociação tripartite para definir um modelo de agricultura regenerativa viável para o plantio de soja em larga escala. Segundo ele, a iniciativa deve reunir produtores, indústria e consumidores que discutirão qual a melhor transição sustentável

"Temos que sentar com os produtores e com os consumidores e pensar qual é o modelo de agricultura regenerativa que faz sentido para escalar esse processo", defendeu Nassar durante o debate A Soja e os Desafio da Transição da Agricultura Brasileira, no painel "Por que a transição do modelo de produção da soja é crucial para o Brasil?", realizado nesta terça-feira (2/9), pelo Correio com apoio do Instituto Escolhas.

A agricultura regenerativa é definida por especialistas como um método de recuperação do solo e da biodiversidade do local onde é produzida a cultura. "Essa é uma mudança estrutural muito grande", definiu Nassar. Além dele, participaram do painel sobre transição do modelo de produção de soja a diretora de Pesquisa do Instituto Escolhas, Jaqueline Ferreira, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Maurício Buffon, e o diretor-executivo do Instituto Folio, Luís Barbieri.

Produtividade

Na mesa, também foram discutidos temas como a produtividade da cultura de soja no Brasil. Nassar abordou comentou ser uma tendência natural de queda na curva da produção de soja no país. "A curva de produtividade é assintótica, ela vai subindo, mas uma hora vai chegando perto e a taxa de crescimento da produtividade vai caindo com o tempo", explicou.

O presidente da Abiove alertou que será necessário aumentar progressivamente o uso de insumos externos, principalmente fertilizantes, "para gerar o mesmo ganho de produtividade". "Isso vai acontecer em todas as lavouras, estamos chegando na soja", disse.

Nassar também defendeu que o fato de as culturas de soja e milho estarem interligadas por necessidade de rotação de culturas deve fazer com que as análises sobre produtividade do setor considerem o sistema de plantio como um conjunto.

"Essa é a grande tese da agricultura tropical brasileira. A grande tese são as duas safras ou mais de uma safra", explicou. O sistema de rotação de culturas, citado por Nassar, considera o plantio de soja como safra principal e o de milho como segunda safra, a chamada "safrinha".

No Brasil, dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostram que foram produzidas no biênio 2024/25 345,2 milhões de toneladas de grãos, superando a safra 2022/23 quando foram colhidas 320,91 milhões de toneladas.