Galípolo descarta risco ao sistema financeiro e rebate pressão política

Galípolo, presidente do BC: "Não há qualquer tipo de ameaça ao sistema (financeiro)" - (crédito: ED Alvez)

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou, nesta sexta-feira (5/9), que não há qualquer ameaça de instabilidade no sistema financeiro brasileiro diante das especulações envolvendo o Banco Master, instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro.

“Não há qualquer tipo de ameaça ao sistema (financeiro)”, disse Galípolo, em coletiva de imprensa, ao comentar os rumores sobre uma possível quebra do banco. Segundo ele, o sistema financeiro nacional é "bastante seguro e hígido", o que afasta riscos de contaminação em cadeia.

Além de tratar da situação do Master, Galípolo também abordou o projeto em discussão na Câmara dos Deputados que permite ao Congresso demitir diretores do BC. A proposta ganhou urgência nesta semana, em meio à expectativa sobre a decisão da autoridade monetária a respeito da venda da instituição financeira.

O presidente do BC minimizou a ideia de que a medida representaria uma garantia pessoal aos ocupantes dos cargos de direção. "O mandato do diretor do BC não é uma garantia para o diretor, é uma garantia para o país", afirmou.

Nos bastidores de Brasília, a movimentação do Centrão foi interpretada como uma forma de pressão política. Parlamentares articulam a votação da proposta justamente às vésperas da deliberação do BC sobre o futuro do Banco Master, o que levantou questionamentos sobre a independência da autoridade monetária.

Galípolo, contudo, reforçou que o Banco Central mantém sua atuação técnica e independente, destacando que a prioridade da instituição é a estabilidade do sistema financeiro.