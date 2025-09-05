CNI fala em "missão cumprida" após missão nos EUA; negociações continuam

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) liderou, nesta semana, uma expedição aos Estados Unidos (EUA) com 130 representantes do setor produtivo brasileiro, principalmente de segmentos atingidos pelo tarifaço. A missão terminou nesta quinta-feira (4/9) e teve a "sensação de dever cumprido” na avaliação do presidente da entidade, Ricardo Alban, que ponderou: a tentativa de negociação direta com o país norte-americano continua.

Alban disse que pretende conversar com o governo federal já no retorno ao Brasil, principalmente com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, que lidera as negociações no Planalto. Segundo o presidente da CNI, o secretário adjunto de Estado dos EUA, Christopher Landau, teria dito que está disposto a conversar com Alckmin.

“Obviamente temos um momento muito crítico político e a política está permeando o assunto. Mas qual é a crise que não passa? Pode ser mais demorada, menos demorada, pode ter mais sequelas, menos sequelas, mas passa e nós temos que estar preparados para tirar oportunidades dessa crise”, disse Alban.

Entre os principais assuntos levados à mesa do número 2 da diplomacia norte-americana, foram abordados temas como o compartilhamento de data centers e produção de energia. Além disso, os industriais também discutiram a respeito da exploração das terras-raras, também conhecidos como minerais críticos, no qual o Brasil atualmente possui a segunda maior reserva do mundo, atrás somente da China.

“Quantas oportunidades nós temos com a imensa demanda que os Estados Unidos têm, com a imensa demanda que tem a sustentabilidade, principalmente de carros elétricos. Quantas oportunidades nós temos de trabalharmos juntos?”, levantou o presidente.

Entre os 130 participantes da comitiva, estiveram presentes líderes de associações de setores industriais impactados diretamente pelo tarifaço, além de dirigentes de federações das indústrias de oito estados – Goiás (Fieg), Minas Gerais (Fiemg), Paraíba (Fiepe), Paraná (Fiep), Rio de Janeiro (Firjan), Rio Grande do Norte (Fiern), Santa Catarina (Fiesc) e São Paulo (Fiesp).

Além do secretário adjunto Landau, a comitiva também se reuniu com o subsecretário de Comércio para a Indústria e Segurança, Jeffrey Kessler, além de parlamentares norte-americanos e a embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Cecília Ribeiro Viotti.

