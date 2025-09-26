Produtor rural está produzindo melhor e com mais sustentabilidade, diz CNA

"O agro vai bastante à vontade nessa conferência das partes, para trazer, reivindicar e levar as soluções climáticas", destacou o especialista - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

A menos de dois meses para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o coordenador de Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Nelson Ananias, conversou sobre sustentabilidade no agronegócio e a entrega do documento “Agropecuária brasileira na COP30”, com as posições do setor para a conferência do clima da ONU, nesta sexta-feira (26/9), durante entrevista ao programa CB.Agro — uma parceria do Correio com a TV Brasília.

Em conversa com os jornalistas Roberto Fonseca e Adriana Bernardes, Ananias, que é especialista em georreferenciamento, produtor rural e pecuarista, disse que o documento em questão, entregue na última quarta-feira (24), traz informações do que o setor agropecuário espera de resultado ou de ações que trarão sucesso nas negociações da conferência do clima que acontece a partir de 10 de novembro em Belém.

“A COP é um ambiente de negociação onde 196 países tratam as questões e principalmente obrigações relativas às questões climáticas. E o agrobrasileiro, sendo uma solução ambiental e climática, além de solução na produção de alimentos, tem muito a contribuir. O agro vai bastante à vontade nessa conferência das partes, para trazer, reivindicar e levar as soluções climáticas”, destacou o especialista.

Nelson Ananias explicou como se deu a montagem do documento. “A CNA mobilizou todo o seu sistema, parceiros, instituições do agro e a instituições que tratam da sustentabilidade do agro há muitos anos, e trouxe um relatório direcionado. Ele traz ações bastante importantes para que a gente continue proporcionando aquilo que a agricultura faz de melhor, que é ser eficiente na produção, associada à sustentabilidade”, apontou.

De acordo com o coordenador da CNA, o agro brasileiro já trabalha há tempos em uma produção amigável ao meio ambiente, principalmente a partir do momento em que o Brasil passa a ser exportador de alimento para mais de 100 países.

“Agora ele está sendo desafiado a produzir mais, produzir melhor e produzir com sustentabilidade. E a gente não tem dúvida que o produtor rural está indo nesse caminho, está produzindo mais e tem dentro da conferência das partes essa oportunidade de mostrar essa sustentabilidade do agro brasileiro”, reforçou.

Assista à entrevista na íntegra:

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro