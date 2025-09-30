Inteligência Artificial faz parte do futuro, diz presidente do Correio

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, disse que “o futuro do Brasil passa, inevitavelmente, pela tecnologia e pela inovação”. A declaração foi feita durante a abertura do 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio nesta terça-feira (30/9), em Brasília.

Ele ressaltou que falar de tecnologia faz parte de sua trajetória pessoal. “É a minha área inicial de atuação, então eu sou um apaixonado por tecnologia”, afirmou.

Machado também abordou os desafios da inteligência artificial (IA), observando que a novidade ainda desperta receios. “Hoje a inteligência artificial causa estranheza, pânico e preocupação na maioria das pessoas, mas é inevitável não precisarmos dela”, disse.

Ele concluiu destacando que a IA é importante, mas que não substitui a sensibilidade humana. “O que a inteligência artificial faz é buscar em tudo que já foi tratado sobre aquele assunto e gerar um texto. Cabe a nós entender até onde vai a inteligência artificial e como podemos usá-la para transformar positivamente o futuro”, completou.

O evento acontece durante toda manhã desta terça-feira. O tema do primeiro painel é "Data centers: sustentabilidade e segurança na era da inteligência artificial". As autoridades confirmadas para falar são o governador de Goiás Ronaldo Caiado (União); o senador Eduardo Gomes (PL-TO); o deputado federal Julio Lopes; o presidente da Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari; e a presidente da Tecnobank, Renata Herani.

Já no segundo painel será debatido o seguinte tema: "Inovação e tecnologia: como a inteligência artificial está redesenhando o futuro dos negócios". Estão previstas as presenças do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-RN); da médica Ludhmilla Hajjar, da deputada federal Luisa Canziani (PSD-PR) e do deputado federal Vitor Lippi (PSDB-SP).