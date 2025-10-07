Mineração ilegal é "um grande câncer", afirma diretor do Ibama

O diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt, afirmou nesta terça-feira (7/10) que a mineração iegal é “um grande câncer” para o país, especialmente na região amazônica.

Segundo Schmitt, o combate ao garimpo é um grande desafio no Brasil devido à escala que a atividade tomou desde 2017, mas o governo atual conseguiu avanços importantes para reduzir a área afetada.

“Nós estamos vendo um grande câncer, pela situação nefasta que ele causa”, declarou o diretor do Ibama durante a abertura do evento Controles sobre o uso de mercúrio e o futuro da extração do ouro, realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas.

“Vemos efeitos diretos dessa mineração em pessoas próximas, mas também nos trabalhos, como parte dessa atividade ilegal. Existe uma camada do tecido social que está lá, operando a ilegalidade, mas influenciada, comandada, talvez coagida, em algumas situações, a operar dessa forma por estruturas criminosas diversas”, acrescentou.

Schmitt destacou que a mineração ilegal no Brasil explodiu a partir de 2017, tomando a proporção que tem atualmente. Porém, o diretor do Ibama disse que o atual governo, desde que assumiu, vem combatendo essa expansão.

“Hoje, é um grande desafio lidar como problema da mineração ilegal, e o Brasil tem enfrentado isso de maneira bastante assertiva nesses últimos dois a três anos do governo Lula”, emendou.

O seminário, realizado na manhã de hoje, reúne autoridades e especialistas para discutir o impacto negativo do uso de mercúrio na extração de ouro, bem como os prejuízos da mineração ilegal em terras indígenas.

