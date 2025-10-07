Futuro do ouro e fim do mercúrio na mineração em debate

Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, durante o CB Talks - (crédito: Mariana Niederauer/CB/D.A.Press)

O Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas, realiza nesta terça-feira (7/10) o evento Controles sobre o uso de mercúrio e o futuro da extração do ouro, a partir das 9h, com transmissão ao vivo nas redes sociais. O encontro reunirá autoridades, pesquisadores e representantes do setor mineral para discutir soluções e alternativas ao uso do mercúrio, uma substância altamente tóxica ainda amplamente empregada na extração de ouro no Brasil. Acompanhe ao vivo:

A abertura será conduzida pelo presidente do Correio, Guilherme Machado, e pelo diretor-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. Também participam Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), e Jair Schmitt, diretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama (Dipro).

A programação inclui dois painéis temáticos. O primeiro, Controles sobre o uso do mercúrio: desafios e perspectivas, reunirá Renato Madson Arruda, diretor da Amazônia e Meio Ambiente Substituto; o deputado federal e ambientalista Nilto Tatto; Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas; e Giorgio de Tomi, professor titular da Escola Politécnica da USP e coordenador técnico do Projeto Ouro Sem Mercúrio.

No segundo painel, Alternativas ao uso do mercúrio: para onde vamos?, participarão novamente Larissa Rodrigues, além de Gilson Camboim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso (Fecomn); Eduardo Gama, diretor de operações da Certimine; e Elena Crespo, professora titular da Universidade Federal do Pará e coordenadora do Instituto Amazônico do Mercúrio.

A manhã ainda contará com palestras de especialistas internacionais e representantes do governo brasileiro, entre eles Julevânia Olegário, do Ministério de Minas e Energia; Thaianne Resende, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e Miguel Castro, ponto focal regional para a América Latina e Caribe do Centro CER da OCDE.

Programação

Boas-vindas

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense

Sérgio Leitão, diretor-executivo do Instituto Escolhas

Abertura

Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI)

Jair Schmitt, diretor do Departamento de Proteção Ambiental do Ibama (Dipro)



1º painel | Controles sobre o uso do mercúrio: desafios e perspectivas

Renata Madsen Arruda, diretora da Amazônia e Meio Ambiente Substituta

Nilto Tatto, ambientalista e deputado federal

Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas

Giorgio de Tomi, professor titular da Escola Politécnica da USP e Coordenador Técnico do Projeto Ouro Sem Mercúrio

Palestras



Julevânia Olegário, diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração no Ministério de Minas e Energia

Thaianne Resende, diretora do Departamento de Qualidade Ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Miguel Castro, ponto focal regional para LATAM e Caribe do Centro CER da OCDE



2º painel | Alternativas ao uso do mercúrio: para onde vamos?

Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas

Gilson Camboim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso (FECOMIN)

Eduardo Gama, diretor de Operações no Certimine

Elena Crespo, professora da Universidade Federal do Pará e coordenadora do grupo de pesquisa Geoquímica Ambiental e do Clima

O evento busca ampliar o debate público sobre o uso responsável dos recursos minerais e incentivar práticas mais sustentáveis para o futuro da mineração de ouro no país.