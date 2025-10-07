InícioEconomia
Futuro do ouro e fim do mercúrio na mineração em debate

Autoridades, pesquisadores e representantes do setor mineral discutem soluções e alternativas ao uso do mercúrio, uma substância altamente tóxica ainda amplamente empregada na extração de ouro no Brasil

Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, durante o CB Talks - (crédito: Mariana Niederauer/CB/D.A.Press)
O Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas, realiza nesta terça-feira (7/10) o evento Controles sobre o uso de mercúrio e o futuro da extração do ouro, a partir das 9h, com transmissão ao vivo nas redes sociais. O encontro reunirá autoridades, pesquisadores e representantes do setor mineral para discutir soluções e alternativas ao uso do mercúrio, uma substância altamente tóxica ainda amplamente empregada na extração de ouro no Brasil. Acompanhe ao vivo:

A abertura será conduzida pelo presidente do Correio, Guilherme Machado, e pelo diretor-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. Também participam Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), e Jair Schmitt, diretor da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama (Dipro).

A programação inclui dois painéis temáticos. O primeiro, Controles sobre o uso do mercúrio: desafios e perspectivas, reunirá Renato Madson Arruda, diretor da Amazônia e Meio Ambiente Substituto; o deputado federal e ambientalista Nilto Tatto; Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas; e Giorgio de Tomi, professor titular da Escola Politécnica da USP e coordenador técnico do Projeto Ouro Sem Mercúrio.

No segundo painel, Alternativas ao uso do mercúrio: para onde vamos?, participarão novamente Larissa Rodrigues, além de Gilson Camboim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso (Fecomn); Eduardo Gama, diretor de operações da Certimine; e Elena Crespo, professora titular da Universidade Federal do Pará e coordenadora do Instituto Amazônico do Mercúrio.

A manhã ainda contará com palestras de especialistas internacionais e representantes do governo brasileiro, entre eles Julevânia Olegário, do Ministério de Minas e Energia; Thaianne Resende, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; e Miguel Castro, ponto focal regional para a América Latina e Caribe do Centro CER da OCDE.

Programação

Boas-vindas

  • Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense
  • Sérgio Leitão, diretor-executivo do Instituto Escolhas

Abertura

  • Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI)
  • Jair Schmitt, diretor do Departamento de Proteção Ambiental do Ibama (Dipro)


1º painel | Controles sobre o uso do mercúrio: desafios e perspectivas

  • Renata Madsen Arruda, diretora da Amazônia e Meio Ambiente Substituta
  • Nilto Tatto, ambientalista e deputado federal
  • Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas
  • Giorgio de Tomi, professor titular da Escola Politécnica da USP e Coordenador Técnico do Projeto Ouro Sem Mercúrio

Palestras

  • Julevânia Olegário, diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração no Ministério de Minas e Energia
  • Thaianne Resende, diretora do Departamento de Qualidade Ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
  • Miguel Castro, ponto focal regional para LATAM e Caribe do Centro CER da OCDE


2º painel | Alternativas ao uso do mercúrio: para onde vamos?

  • Larissa Rodrigues, diretora do Instituto Escolhas
  • Gilson Camboim, presidente da Federação das Cooperativas de Mineração do Estado do Mato Grosso (FECOMIN)
  • Eduardo Gama, diretor de Operações no Certimine
  • Elena Crespo, professora da Universidade Federal do Pará e coordenadora do grupo de pesquisa Geoquímica Ambiental e do Clima

O evento busca ampliar o debate público sobre o uso responsável dos recursos minerais e incentivar práticas mais sustentáveis para o futuro da mineração de ouro no país.

