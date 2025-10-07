Com COP30, é preciso discutir proibição do mercúrio, diz diretor do Escolhas

"Em ano de CP30, é importante que a gente tenha a oportunidade de colocar em debate a proibição do uso de mercúrio", disse Sérgio Leitão - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O diretor-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, destacou nesta terça-feira (7/10) que, às vésperas da COP30, que acontece em novembro em Belém, é preciso discutir a proibição do uso do mercúrio na mineração de ouro.

Leitão discursou durante a abertura do evento Controles sobre o uso de mercúrio e o futuro da extração do ouro, realizado pelo Correio Braziliense, em parceria com o Instituto Escolhas.

“Em ano de COP30, é importante que a gente tenha a oportunidade de colocar em debate a proibição do uso de mercúrio”, afirmou o executivo, apontando ainda a necessidade de discutir o uso de práticas mais sustentáveis na mineração.

“É um tema fundamental de meio ambiente, de saúde pública, de economia, representatividade do Brasil no exterior, e da inserção de um produto fundamental na pauta de exportações do Brasil”, acrescentou.

Leia também: Futuro do ouro e fim do mercúrio na mineração em debate

O seminário, realizado na manhã de hoje, reúne autoridades e especialistas para discutir o impacto negativo do uso de mercúrio na extração de ouro, bem como os prejuízos da mineração ilegal em terras indígenas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular