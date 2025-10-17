Fukunaga deixa comando da Previ e BB já indica sucessor

"Saio com a convicção de que trabalhei intensamente para ajudar na construção do futuro de mais de 200 mil pessoas que confiam nessa instituição sólida", disse executivo - (crédito: Previ/Divulgação)

O presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), João Luiz Fukunaga, anunciou o desligamento do cargo nesta sexta-feira (17/10), após reunião do Conselho Deliberativo da empresa. O fundo é o maior da América da Latina atualmente, sendo responsável pela gestão de mais de R$ 200 bilhões e mais de 200 mil associados.

Fukunaga assumiu o cargo em maio de 2023 e sofreu desgastes após o resultado contábil do fundo indicar um deficit de R$ 17,6 bilhões em 2024, após um superavit de R$ 9,8 bilhões no ano anterior. Por conta disso, os resultados da empresa estão na mira do Tribunal de Contas da União (TCU).

Em discurso de despedida publicado nas redes sociais, o agora ex-presidente da Previ manifestou que deixa o cargo com “sentimento profundo de gratidão e de dever cumprido”. Ele citou as conquistas e resultados da empresa ao longo do período em que permaneceu no cargo e agradeceu a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

“Saio com a convicção de que trabalhei intensamente para ajudar na construção do futuro de mais de 200 mil pessoas que confiam nessa instituição sólida. Nada disso seria possível sem o trabalho dedicado de cada funcionário da Previ. A vocês, o meu mais sincero agradecimento. Foi uma honra contar com um time tão competente, comprometido e apaixonado pela nossa missão”, destacou.

Fukunaga agora assume a diretoria da EloPar, uma holding formada por parceria entre Banco do Brasil e Bradesco. Já a presidência do fundo ficará a cargo de Márcio Chiumento, que já atuava como diretor de Participações na empresa. Ele é funcionário de carreira do Banco do Brasil desde 2000 e já ocupou outros cargos de liderança dentro da Previ.

