Influenciador "Capitão Hunter" é preso por exploração sexual infantil

João Paulo Manuel, mais conhecido como Capitão Hunter, foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O criador de conteúdo infantil João Paulo Manuel, mais conhecido nas redes sociais como Capitão Hunter, foi preso na manhã desta quarta-feira (22/10) pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil.

Ele é investigado por crimes cometidos contra duas crianças. Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, as vítimas seriam uma menina de 13 anos e um menino de 11. O influenciador teria conhecido a menina em um evento realizado em um shopping na Zona Norte. A partir disso, os dois passaram a manter contato por meio das redes sociais, pois João Paulo prometeu aos pais dela que acompanharia a adolescente e apoiaria a trajetória em um jogo.

A vítima informou que, então, o homem começou a pedir fotos íntimas, em troca de produtos da franquia do jogo. João Paulo também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conversas gravadas pela vítima nas redes sociais, foi possível confirmar a conduta do influenciador. O mesmo homem teria abordado, da mesma maneira, um menino de 11 anos.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos apreendidos serão periciados.

O homem foi capturado no estado de São Paulo, com apoio da Polícia Civil paulista.

Quem é Capitão Hunter

Capitão Hunter é o apelido nas redes sociais de João Paulo Manuel, criador de conteúdo voltado para o público infantil e adolescente. Ele ganhou popularidade nas redes sociais com vídeos e transmissões ao vivo sobre games, especialmente títulos de grande apelo entre crianças e jovens. Em seus canais, costumava apresentar dicas de jogabilidade, desafios, análises de lançamentos e interações com os seguidores, consolidando uma imagem de figura acessível e próxima da comunidade gamer.

Além das plataformas de vídeo e streaming, João Paulo também participava de eventos de cultura pop e e-sports, onde se apresentava como influenciador e representante de marcas ligadas ao universo dos jogos eletrônicos. Ele conta com 729 mil inscritos no YouTube e 74 mil seguidores no Instagram.