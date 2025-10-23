Setor de transportes alerta para impacto da mistura de biodiesel nos fretes

O setor de transporte tem enfrentado desafios diante do aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel comercializado no país. O encarecimento do frete e os crescentes custos de manutenção de caminhões têm preocupado transportadoras e parlamentares, que apontam efeitos colaterais na política de descarbonização do setor.

Durante evento promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), nesta quinta-feira (23/10), a senadora Kátia Abreu (PP-TO) alertou que, embora o biodiesel seja essencial para a transição energética, sua composição atual tem provocado problemas técnicos e impacto econômico direto sobre o transporte de cargas.

“O biodiesel trouxe avanços, mas também problemas sérios para o transporte. Estamos enfrentando entupimento de filtros, bombas e bicos injetores, especialmente nos caminhões mais antigos. Isso aumenta o custo do frete, reduz a eficiência e, paradoxalmente, faz com que se emita mais CO2”, afirmou Abreu.

A parlamentar destacou que o transporte responde por 32% das emissões nacionais de gases de efeito estufa, o que o torna um dos setores mais estratégicos na transição para uma economia de baixo carbono. “Nosso foco é limpar essa matriz. Não há PIB, não há produção, não há país sem transporte. Mas precisamos buscar soluções que conciliem sustentabilidade e competitividade”, reforçou.