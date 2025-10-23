Petrobras reduz preços, mas queda não chega às distribuidoras, diz Sindicombustíveis

Petrobras anunciou a redução dos preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 4,9% - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A Petrobras anunciou a redução dos preços de venda de gasolina A para as distribuidoras em 4,9% há trÊs dias. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro. No entanto, em nota divulgada nesta quinta-feira (23/10), o presidente do Sindicombustíveis-DF, Paulo Tavares, disse que essa redução ainda não chegou aos consumidores porque as distribuidoras não repassaram o ajuste.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"As distribuidoras devido a mistura proporcional de 30% etanol e 70% gasolina terão de reduzir de 0,10 centavos na gasolina tipo C, que é o produto revendido nos postos de combustíveis. Alertamos a todos os consumidores que até a presente data a redução nas distribuidoras na gasolina foi de apenas 0,04 centavos e infelizmente as mesmas companhias elevaram o diesel em 0,03 centavos, sem nenhuma justificativa, e o Etanol em 0,03 centavos. Reafirmamos que a Petrobras não fez reajuste neste diesel", disse Paulo Tavares.

O presidente do Sindicombustíveis também destacou que é necessários que os revendedores e a população fiquem atentos para que a redução Petrobras chegue a todos os consumidores.

Segundo a Petrobras, esta é a segunda redução dos preços de gasolina em 2025. No acumulado do ano, a Petrobras reduziu seus preços em R$ 0,31/ litro ou 10,3%. Desde dezembro de 2022, os preços de gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em R$ 0,36 / litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de 22,4%.

"Para o diesel, neste momento, a Petrobras está mantendo seus preços de venda para as companhias distribuidoras. Desde março de 2025 a Petrobras realizou 3 reduções. Desde dezembro de 2022, a redução acumulada nos preços de diesel para as companhias distribuidoras, considerando a inflação, é de 35,9%", disse a Petrobras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular