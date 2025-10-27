Crise dos chips: Alckmin se reúne com setor automobilístico

Entidades que representam setor automotivo enviaram carta a Alckmin solicitando a reunião para que o governo brasileiro interceda junto à China uma solução que evite a possível crise de chips - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrará, por volta das 15h30 desta terça-feira (28/10), com representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) para discutir maneiras de o governo federal evitar uma paralisação da produção de veículos por escassez de chips semicondutores.

A reunião entre membros do setor automobilístico e o titular do Mdic ocorrerá em meio à possibilidade de haver uma crise de semicondutores usados na fabricação de veículos. Esse risco foi acusado pelas duas associações que vão participar da reunião.

“A Anfavea está atenta e preocupada com o risco de paralisação da produção de veículos no país devido à escassez crítica de semicondutores, que pode afetar operações fabris em questão de semanas”, escreveu a associação. Já o Sindipeças comunicou, na semana passada, o envio de uma carta a Geraldo Alckmin solicitando ações diplomáticas para evitar um possível desabastecimento.

Origem da crise de semicondutores

Marcas de veículos alertaram para uma possível crise da oferta de chips após o governo da Holanda decidir, na semana passada, assumir o controle da Nexperia, fabricante de semicondutores que tem o governo chinês como uma de suas acionistas. Essa medida foi criticada pela China, que impôs restrições à produção de chips.

De acordo com a Anfavea, a produção de um veículo demanda, em média, de mil a 3 mil chips semicondutores. Sem esses componentes, continua a associação, as fabricantes não conseguem manter a linha de produção em andamento. Os chips semicondutores são responsáveis por funções eletrônicas de veículos como os canais multimídia do automotor.