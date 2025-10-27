Dino determina que governo faça campanhas sobre transparência em emendas

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (27/10) que o governo e o Congresso façam campanhas publicitárias sobre transparência em emendas parlamentares. O intuito da medida, de acordo com o magistrado, é garantir que a população consiga ter acesso a fiscalização das emendas — propostas enviadas pelos parlamentares para destinar recursos do Orçamento público para projetos específicos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
As campanhas, segundo a decisão, devem possuir linguagem acessível, simples e precisam estimular a verificação e a denúncia de possíveis irregularidades. TV Brasil, Agência Brasil, Voz do Brasil, TV Senado, TV Câmara, TV Justiça, a internet e emissoras comerciais serão os veículos das publicidades, entre dezembro de 2025 e março de 2026.
-
Leia também: Julgamento do Núcleo 4: "Ataques às instituições não são liberdade de expressão", diz Moraes
Dino, o relator do texto, defendeu que para haver transparência das emendas, é necessário conseguir localizar, utilizar e compreender as informações passadas pelos portais públicos.
“Nesse contexto, impõe-se um esforço consistente de letramento digital, capaz de reduzir a assimetria informacional que exclui aqueles que não dominam os meios de busca, sob pena de a transparência permanecer meramente formal e, portanto, inoperante como instrumento de controle democrático”, escreveu o ministro.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Política Câmara inicia esforço concentrado com foco em medidas fiscais e bagagem gratuita
- Política Advogado de Trump critica Lula após encontro: "Desesperado por validação"
- Política Zema celebra união entre Novo e PSD durante filiação de vice
- Política Alckmin desconversa sobre futuro eleitoral: "Temos um século pela frente"
- Política O que bolsonaristas falam sobre encontro de Trump com Lula: 'Foto pra inglês ver'
- Política Lula aposta em acordo com Trump: "Logo, logo não haverá problema entre EUA e Brasil"