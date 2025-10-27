Governo amplia rodada de reuniões com partidos para reforçar base aliada

A ministra tem conduzido pessoalmente as negociações para recompor a base aliada após uma série de sinais de insatisfação entre parlamentares da coalizão - (crédito: Jose Cruz/Agência Brasil)

Em uma sequência de encontros liderados pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o governo Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir, nesta semana, com dirigentes do MDB e do PSD para dar continuidade à reestruturação da administração federal e abrir espaço para novas indicações políticas ao Executivo. As conversas fazem parte de uma "limpeza” promovida pelo Planalto em cargos do segundo e terceiro escalão, com o objetivo de ajustar o mapa de nomeações e garantir uma fidelidade por parte de parlamentares em votações estratégicas no Congresso Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As articulações com os partidos tiveram início na semana passada. Em agendas separadas, Gleisi se encontrou com representantes do PP, União Brasil e Republicanos — este último acompanhado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A ministra tem conduzido pessoalmente as negociações para recompor a base aliada após uma série de sinais de insatisfação entre parlamentares da coalizão.

Para os próximos dias, estão previstas novas reuniões com MDB e PSD, também em encontros distintos. As datas ainda não foram confirmadas, e não há definição sobre a presença de Motta nessas rodadas. O movimento integra uma ofensiva do governo para recompor apoios e consolidar maior estabilidade política no Legislativo.

Essa reestruturação no segundo e terceiro escalão começou em 9 de outubro, um dia após a Câmara ter rejeitado a Medida Provisória (MP) que criava uma alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A derrota foi interpretada pelo Planalto como um alerta sobre a fragilidade da base, e resultou na decisão de revisar nomeações ligadas aos 251 deputados que votaram contra o texto.

Logo depois do revés, Gleisi Hoffmann contatou os 37 ministros do governo para determinar que exonerassem indicados políticos associados aos parlamentares que contribuíram para a derrota da MP. A orientação foi vista como um recado direto de que o Planalto pretende vincular ocupação de cargos à lealdade nas votações de interesse do Executivo.