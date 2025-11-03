Ineep projeta lucro de R$ 34,1 bi para Petrobras no terceiro trimestre de 2025

Com resultado da Petrobras no terceiro trimestre de 2025 previsto para ser divulgado na próxima quinta-feira (6/11), a expectativa do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) é de um lucro superior ao registrado nos três meses anteriores. A entidade projeta um lucro líquido de R$ 34,1 bilhões no 3t25, superior ao resultado do período anterior, quando a empresa lucrou R$ 26,7 bilhões.

Além disso, o Ineep estima uma receita líquida de R$ 124,8 bilhões para a empresa, enquanto que a distribuição de dividendos pode chegar a R$ 13,1 bilhões. O último prejuízo da Petrobras foi registrado no quarto trimestre de 2024. Desde então, a empresa acumulou dois resultados positivos e, se as projeções do instituto se confirmarem, será o terceiro balanço no azul em sequência.

Na avaliação da entidade, o aumento de 16,9% na produção total de óleo e gás natural, em relação ao mesmo período do ano anterior, somado à entrada em operação de 11 novos poços produtores no trimestre na região do pré-sal e o incremento de 1,9% nas vendas de derivados no mercado interno, em especial de diesel, querosene de aviação (QAV) e gasolina, foram determinantes para a projeção.

A Petrobras espera, ainda, aumentar consideravelmente as margens para os próximos anos, após a autorização para a perfuração de sondas na margem equatorial do Amapá. De acordo com projeções da própria companhia, há uma expectativa de arrecadar até R$ 1 trilhão somente com este empreendimento nas próximas décadas. No entanto, a produção deve começar apenas em 2026.

