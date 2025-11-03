Haddad participa de agenda preparatória para COP30 em São Paulo

Haddad deve ir a Belém na quinta-feira (6/11), onde inicia a preparação para a COP na capital paraense - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A uma semana do início oficial da Conferência do Clima (COP30) em Belém, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem agenda repleta de reuniões com investidores internacionais até amanhã (4/11), em São Paulo. Os compromissos são fechados para a imprensa e os eventos ocorrem no Hotel Rosewood, localizado no bairro Bela Vista, área nobre da capital paulista.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Haddad pede que o PL vote a favor do projeto que combate grandes devedores

Na COP30, o ponto alto da participação de Haddad deve ser o lançamento oficial do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) — um fundo criado para recompensar financeiramente os países que preservam suas florestas tropicais. Na manhã de terça, o chefe da pasta toma café da manhã com representantes da sociedade civil e do setor privado nacional para discutir estratégias para a implementação do fundo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sequência ao café, o ministro deve discursar na sessão de abertura do Bloomberg Green Summit, um evento anual organizado para debater o futuro do planeta e a emergência climática. Em um painel, o ministro deve tratar sobre o financiamento da transição ecológica.



Ainda amanhã, o ministro retorna a Brasília durante a tarde e no dia seguinte vai ao Rio de Janeiro, onde participa da cerimônia do Earthshot Prize, um prêmio organizado pelo príncipe William, herdeiro da coroa britânica, e que reconhece soluções inovadoras para desafios ambientais globais. Haddad deve ir a Belém já na quinta-feira (6), onde inicia a preparação para a COP na capital paraense.

Encontro com representante europeia

Mais cedo, nesta segunda-feira, o ministro teve uma reunião bilateral com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva, Teresa Ribera. O encontro serviu para tratar da agenda de finanças climáticas entre Brasil e União Europeia, no contexto das negociações do acordo Mercosul-UE e das tratativas preparatórias para a Conferência do Clima.

Haddad também participou da cerimônia de abertura de um evento sobre inteligência artificial e sustentabilidade, promovido pela Bloomberg, e no final da tarde se reúne com representantes do setor privado, organizações internacionais e fundações para discutir a ampliação do investimento em projetos verdes.

