Dólar fecha aos R$ 5,46 após operar em queda desde o início do dia

No primeiro pregão de novembro, o dólar voltou a fechar em queda ante o real. No final do pregão desta segunda-feira (3/11), o câmbio registrou baixa de 0,42%, aos R$ 5,46, na cotação comercial. O movimento ocorreu mesmo diante da valorização da moeda norte-americana no exterior, visto que o Índice DXY encerrou o dia em leve alta de 0,08%.

A valorização do dólar no mercado internacional foi compensada no Brasil pelo maior apetite por risco e pelo fluxo estrangeiro para o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3), que furou pela primeira vez os 150 mil pontos nesta segunda-feira, impulsionada pelas ações de bancos e da Petrobras, como avalia o especialista em investimentos da Nomad Bruno Shahini.

“O dólar iniciou novembro em leve queda frente ao real, mesmo com o índice DXY em alta no exterior, refletindo a valorização da moeda americana ante divisas fortes após declarações mistas de dirigentes do Federal Reserve sobre o ritmo de cortes de juros. Dados industriais positivos da China reforçaram o otimismo com commodities e sustentaram moedas emergentes. A expectativa de manutenção da Selic em 15% nesta semana segue favorecendo o diferencial de juros e o carry trade no brasil”, analisa Shahini.

Outras moedas também registraram desvalorização ante o real nesta segunda-feira. O euro fechou o dia em queda de 0,48%, aos R$ 6,17, enquanto que a libra esterlina retraiu 0,42%, sendo vendida a R$ 7,04. Já o peso argentino caiu 3,2% no dia, sendo vendido a R$ 0,004.

