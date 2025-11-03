InícioEconomia
Mercado

Dólar fecha aos R$ 5,46 após operar em queda desde o início do dia

Maior fluxo estrangeiro e apetite aos papéis da B3 influenciaram câmbio no primeiro dia da semana

Dólar hoje 05-05-2025 cai com reuniões dos BCs do Brasil e EUA - (crédito: Mercado Hoje)
Dólar hoje 05-05-2025 cai com reuniões dos BCs do Brasil e EUA - (crédito: Mercado Hoje)

No primeiro pregão de novembro, o dólar voltou a fechar em queda ante o real. No final do pregão desta segunda-feira (3/11), o câmbio registrou baixa de 0,42%, aos R$ 5,46, na cotação comercial. O movimento ocorreu mesmo diante da valorização da moeda norte-americana no exterior, visto que o Índice DXY encerrou o dia em leve alta de 0,08%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A valorização do dólar no mercado internacional foi compensada no Brasil pelo maior apetite por risco e pelo fluxo estrangeiro para o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa/B3), que furou pela primeira vez os 150 mil pontos nesta segunda-feira, impulsionada pelas ações de bancos e da Petrobras, como avalia o especialista em investimentos da Nomad Bruno Shahini.

“O dólar iniciou novembro em leve queda frente ao real, mesmo com o índice DXY em alta no exterior, refletindo a valorização da moeda americana ante divisas fortes após declarações mistas de dirigentes do Federal Reserve sobre o ritmo de cortes de juros. Dados industriais positivos da China reforçaram o otimismo com commodities e sustentaram moedas emergentes. A expectativa de manutenção da Selic em 15% nesta semana segue favorecendo o diferencial de juros e o carry trade no brasil”, analisa Shahini.

Outras moedas também registraram desvalorização ante o real nesta segunda-feira. O euro fechou o dia em queda de 0,48%, aos R$ 6,17, enquanto que a libra esterlina retraiu 0,42%, sendo vendida a R$ 7,04. Já o peso argentino caiu 3,2% no dia, sendo vendido a R$ 0,004.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 03/11/2025 19:36
SIGA
x