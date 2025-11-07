InícioEconomia
"Quem apostar contra a Petrobras vai perder", diz presidente da estatal

Magda Chambriard comentou sobre o lucro da empresa de R$ 32,7 bilhões no terceiro trimestre nas redes sociais: "Com determinação, não há o que essa empresa não possa entregar ao país"

Executiva sinalizou, porém, que a Petrobras terá que se adaptar às novas matrizes energéticas:
Executiva sinalizou, porém, que a Petrobras terá que se adaptar às novas matrizes energéticas: "Sociedade nos demanda mais energia limpa" - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comentou nesta sexta-feira (7/11) sobre o balanço da empresa divulgado na noite de ontem (6). Por meio de uma rede social, a executiva reafirmou que quem apostar contra a companhia “vai perder” e escreveu que os resultados do terceiro trimestre, quando a petrolífera atingiu um lucro de R$ 32,7 bilhões 23% superior ao período anterior  comprovam isso.

“Em um mundo geopoliticamente instável, de preços baixos e maior demanda por renováveis, demos início às tratativas da empresa para os próximos 72 anos, com muito esforço de adaptação e muito empenho do Time Petrobras e parceiros. Com determinação, não há o que essa empresa não possa entregar ao país. Os resultados do 3tri/2025 que o digam”, escreveu Chambriard.

Apesar de destacar a importância do petróleo como impulsionador dos resultados da Petrobras, a executiva sinalizou que a empresa terá que se adaptar às novas matrizes energéticas. “Demandas por petróleo tiveram seu ritmo de crescimento quase anulado, o preço está em franco declínio e a sociedade nos demanda mais energia limpa”, acrescentou.

O balanço positivo da empresa no 3T25 foi impulsionado pela produção de 3,14 milhões de barris de óleo equivalentes por dia (MMboed) e, também, devido a uma ligeira valorização de 2% no preço do barril de petróleo Brent. 

Por Raphael Pati
postado em 07/11/2025 12:30 / atualizado em 07/11/2025 12:33
