"Mulheres não precisam de cota, precisam de respeito", diz João Doria

Mulheres "são diferenciadas e, em muitos casos, melhores na liderança", diz Doria - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense, realizado nesta terça-feira (11/11), colocou a liderança feminina no centro do debate. Com o tema “Mulheres Líderes”, o evento reuniu empresárias, autoridades e representantes de diferentes setores no Brasília Palace Hotel, em uma programação dedicada a discutir o papel e o impacto das mulheres em cargos de comando.

O ex-governador de São Paulo e presidente do Lide Brasil, João Doria, afirmou que o encontro foi “o mais sensível e o mais marcante” entre as edições do ano. “As mulheres não precisam de cota, precisam de respeito. Elas são o que são por mérito, determinação e capacidade”, declarou, defendendo que o reconhecimento feminino deve vir acompanhado de igualdade, de oportunidades e valorização real.

Doria destacou que o evento teve mais de 5,6 mil pessoas acompanhando pela TV Lide, o que, segundo ele, demonstra o interesse crescente da sociedade em compreender o papel da mulher como agente transformadora. “As mulheres têm a capacidade de concluir, de dar continuidade e de agir com sensibilidade. É por isso que são diferenciadas e, em muitos casos, melhores na liderança”, afirmou.

O ex-governador também fez menção especial à ex-senadora Ana Amélia, também presente no evento, convidando-a a retornar à política. “Os gaúchos estarão orgulhosos em vê-la novamente no Senado. O Brasil precisa de mulheres como você, com coragem e grandeza”, declarou.

Mais marcante

O presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, por sua vez, reforçou o impacto das discussões e o papel das mulheres em sua trajetória empresarial. “De todos os summits realizados em Brasília, este foi o mais marcante, o que deixou uma mensagem clara para o futuro do Brasil”, disse.

LIDE | 4º Summit Brasília (foto: Marcelo Ferreira/C.B/D.A Press)

Paulo Octávio também elogiou o trabalho das jornalistas do Correio Braziliense, parceiro do evento. “As jornalistas mais competentes de Brasília são as do Correio. Sou leitor assíduo e acompanho as colunas assinadas por elas. Leve meu abraço a toda a equipe”, afirmou, dirigindo-se à colunista Denise Rothenburg, mediadora do evento.

Redução da desigualdade

O primeiro painel do encontro realizado hoje de manhã discutiu os diferenciais da liderança feminina nos setores público e privado, enfatizando a importância da empatia e da gestão colaborativa. Outras mesas abordaram a ampliação da presença das mulheres em posições estratégicas e os caminhos para reduzir desigualdades nas organizações.

Ao encerrar o encontro, João Doria destacou que o aprendizado deixado pelas participantes do Brasília Summit ultrapassa o campo empresarial. “No sentimento da mulher não há espaço para divisão, há espaço para amor, compaixão, união e democracia. Saímos daqui inspirados e confiantes de que o Brasil será melhor quando houver mais mulheres liderando.”

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro