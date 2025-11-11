4º Brasília Summit debate gestão feminina em governos e no setor privado

Mulheres líderes do setor público e privado se reúnem, na manhã desta terça-feira (11/11), no Brasília Palace Hotel, para o 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense. O evento debate o impacto da gestão feminina nas mais diversas áreas.
No setor público, além de parlamentares, estará presente a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka. No setor financeiro, a diretora de gestão de Pessoas do BRB, Cristiane Lima Bukowitz. E no setor privado, Lidia Abdalla, CEO do grupo Sabin.
O tema desta edição é “Mulheres líderes”. O primeiro painel do evento discute "o impacto e diferenciais da gestão feminina em governos e no setor privado". Já o segundo painel aborda "o papel da gestão feminina na área pública e privada".
Entre as autoridades confirmadas estão a vice-governadora do DF Celina Leão; a primeira-dama do DF Mayara Rocha; a secretária da Mulher do DF Giselle Ferreira; as senadoras Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) e entre outras.
Veja a programação:
8h30 às 9h00
Abertura
- Celina Leão – Vice-Governadora do Distrito Federal
- Denise Rothenburg – Colunista no Correio Braziliense
- Guilherme Machado – Presidente do Correio Braziliense
- João Doria – Co-Chairman do LIDE, Governador de São Paulo (2019-2022)
- Mayara Rocha – Primeira Dama do Distrito Federal
- Paulo Octávio – Presidente do LIDE Brasília
- Sylvia Coutinho – Conselheira Sênior para ativos globais da AMBIPAR
9h00 às 10h30
Painel 1
“O impacto e diferenciais da gestão feminina em governos e no setor privado”
- Ana Claudia Cotait – Presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC)
- Celina Leão – Vice-Governadora do Distrito Federal
- Denise Rothenburg – Colunista no Correio Braziliense
- Eliziane Gama – Senadora (PSD-MA), Titular das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional
- Maria Elisa Curcio – Vice-Presidente da LATAM
- Patricia Leiva – Empresária, Presidente do LIDE Minas Gerais
- Rose Rainha – Superintendente do SEBRAE do Distrito Federal
- Soraya Thronicke – Senadora (PODEMOS-MS)
10h30 às 11h45
Painel 2
“O papel da gestão feminina na área pública e privada”
- Ana Amélia Lemos – Jornalista e Senadora (2011-2019)
- Carla de Freitas – Presidente da Agropecuária Bela Vista (ABV)
- Daniela Pereira – Superintendente de Recursos Humanos do Banco Bradesco
- Giselle Ferreira – Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal
- Heloisa Garrett – Empresária, Presidente do LIDE Paraná
- Ilana Trombka – Diretora-Geral do Senado Federal
- Karla Maciel – CEO da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo
- Lidia Abdalla – CEO do Grupo SABIN
- Sylvia Coutinho – Conselheira Sênior para ativos globais da AMBIPAR
11h45 às 12h00
Conclusões e encerramento
- João Doria – Co-Chairman do LIDE, Governador de São Paulo (2019-2022)
- Paulo Octávio – Presidente do LIDE Brasília
- Sylvia Coutinho – Conselheira Sênior para ativos globais da AMBIPAR
