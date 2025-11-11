4º Brasília Summit debate gestão feminina em governos e no setor privado

Mulheres líderes do setor público e privado se reúnem, na manhã desta terça-feira (11/11), no Brasília Palace Hotel, para o 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense. O evento debate o impacto da gestão feminina nas mais diversas áreas.

No setor público, além de parlamentares, estará presente a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka. No setor financeiro, a diretora de gestão de Pessoas do BRB, Cristiane Lima Bukowitz. E no setor privado, Lidia Abdalla, CEO do grupo Sabin.

O tema desta edição é “Mulheres líderes”. O primeiro painel do evento discute "o impacto e diferenciais da gestão feminina em governos e no setor privado". Já o segundo painel aborda "o papel da gestão feminina na área pública e privada".

Acompanhe:

Entre as autoridades confirmadas estão a vice-governadora do DF Celina Leão; a primeira-dama do DF Mayara Rocha; a secretária da Mulher do DF Giselle Ferreira; as senadoras Eliziane Gama (PSD-MA) e Soraya Thronicke (Podemos-MS) e entre outras.

Veja a programação:

8h30 às 9h00 Abertura Celina Leão – Vice-Governadora do Distrito Federal

Denise Rothenburg – Colunista no Correio Braziliense

Guilherme Machado – Presidente do Correio Braziliense

João Doria – Co-Chairman do LIDE, Governador de São Paulo (2019-2022)

Mayara Rocha – Primeira Dama do Distrito Federal

Paulo Octávio – Presidente do LIDE Brasília

Sylvia Coutinho – Conselheira Sênior para ativos globais da AMBIPAR

9h00 às 10h30 Painel 1 “O impacto e diferenciais da gestão feminina em governos e no setor privado” Ana Claudia Cotait – Presidente do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC)

Celina Leão – Vice-Governadora do Distrito Federal

Denise Rothenburg – Colunista no Correio Braziliense

Eliziane Gama – Senadora (PSD-MA), Titular das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional

Maria Elisa Curcio – Vice-Presidente da LATAM

Patricia Leiva – Empresária, Presidente do LIDE Minas Gerais

Rose Rainha – Superintendente do SEBRAE do Distrito Federal

Soraya Thronicke – Senadora (PODEMOS-MS)

10h30 às 11h45 Painel 2 “O papel da gestão feminina na área pública e privada” Ana Amélia Lemos – Jornalista e Senadora (2011-2019)

Carla de Freitas – Presidente da Agropecuária Bela Vista (ABV)

Daniela Pereira – Superintendente de Recursos Humanos do Banco Bradesco

Giselle Ferreira – Secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal

Heloisa Garrett – Empresária, Presidente do LIDE Paraná

Ilana Trombka – Diretora-Geral do Senado Federal

Karla Maciel – CEO da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo

Lidia Abdalla – CEO do Grupo SABIN

Sylvia Coutinho – Conselheira Sênior para ativos globais da AMBIPAR

11h45 às 12h00 Conclusões e encerramento João Doria – Co-Chairman do LIDE, Governador de São Paulo (2019-2022)

Paulo Octávio – Presidente do LIDE Brasília

Sylvia Coutinho – Conselheira Sênior para ativos globais da AMBIPAR

