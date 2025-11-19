InícioEconomia
MERCADO FINANCEIRO

Após audiência de custódia, Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro

Fundador do Banco Master segue detido no âmbito da operação que investiga emissão de títulos de crédito falsos e movimentação de bilhões no sistema financeiro

Daniel Vorcaro - (crédito: Divulgação)
Daniel Vorcaro - (crédito: Divulgação)

Na noite desta terça-feira (18/11), a Justiça Federal decidiu manter a prisão do bancário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Ele foi detido na noite de segunda-feira (17), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele se preparava para embarcar para o exterior.

Além dele, seu sócio, Augusto Lima, e outros cinco presos também passaram por audiência de custódia e todos permanecem detidos por determinação da Justiça.

O episódio integra a operação batizada de Operação Compliance Zero, que visa desarticular um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. 

Segundo as investigações, o Banco Master teria comprado carteiras de crédito “insubsistentes”, ou seja, sem lastro ou pagamentos, e depois as revendido para outra instituição por valores da ordem de R$ 12 bilhões, em duas parcelas ao longo de dois meses. A defesa de Vorcaro, no entanto, afirma que ele estava em viagem de negócios relacionada à venda da instituição e que sempre se colocou à disposição para colaboração. 

Paralelamente, o Banco Central decretou, nesta terça, a liquidação extrajudicial do Banco Master, encerrando definitivamente a possibilidade de sua venda ao grupo interessado menos de 24 horas antes da deflagração da operação. 

A defesa de Vorcaro prepara pedido de habeas corpus para requerer sua liberdade.  Até o fechamento desta reportagem, não houve retorno dos advogados sobre os próximos passos de cooperação.

JA
JA

Jéssica Andrade

Por Jéssica Andrade
postado em 19/11/2025 08:14
