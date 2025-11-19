Bancada do DF na Câmara reage à fraude do Banco Master: "Precisa ser levado a sério"

Um dia após a operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF) deflagrar um esquema de fraudes financeiras resultando em sete prisões, sendo cinco preventivas e duas temporárias envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, deputados federais da bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados se pronunciaram sobre o episódio. A crise motivou o pedido de criação de uma Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), pelo deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), para apurar as supostas fraudes financeiras.

O deputado, que também é ex-governador do DF, já deu início ao recolhimento das assinaturas logo após solicitar a abertura da CPI por meio de um requerimento. Para Rollemberg, a gravidade e a complexidade do caso exigem uma investigação que ultrapasse os limites da esfera penal individual, atingindo diretamente o interesse público e a ordem econômica e social.

“Conforme preceitua a Constituição Federal, é dever precípuo do Congresso Nacional fiscalizar e investigar fatos de grande relevância. Neste contexto, a elucidação do caso impõe a abertura imediata da CPI do Banco Master”, disse o parlamentar, que definiu o ocorrido como “o maior escândalo de corrupção da história do Brasil”.

A Operação Compliance Zero da Polícia Federal também prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, na última segunda-feira (17), além de solicitar o bloqueio de mais de R$ 12 bilhões dos investigados e apreender R$ 1,6 milhão em dinheiro, carros de luxo, obras de arte e relógios.

Entre os apoiadores da criação de uma CPI que compõem a bancada do Distrito Federal, está a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). Para ela, a fraude desenha prejuízos bilionários e necessita de uma apuração aprofundada do Parlamento.

“Estão se desenhando prejuízos bilionários, imagina você fazer títulos fictícios para fraudar credores? Isso precisa ser levado a sério, não importa as conexões que o Banco Master tenha”, disse a parlamentar ao ser questionada sobre o episódio.

Já o deputado Alberto Fraga (PL-DF) foi mais longe em suas críticas e acusou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), de estar envolvido nas fraudes do banco.

“Os servidores públicos do Distrito Federal que vão ficar a ver navios, porque o irresponsável do governador Ibaneis se preocupou mais em comprar títulos podres. Aí a gente começa a entender porque o governador Ibaneis Rocha comprou fazendas, comprou avião, carros, com dinheiro que só Deus sabe de onde veio. [...] Eu espero que a Polícia Federal vá a fundo e bote na cadeia esses verdadeiros bandidos que estão pegando o dinheiro do povo para comprar títulos podres do Banco Master”, acusou o deputado bolsonarista.

No lado da esquerda, Professor Reginaldo Veras (PV-DF) se pronunciou de forma curta e clara. Questionado sobre qual seria sua opinião sobre a operação e a criação da CPI, ele apenas disse: “Quem tem culpa que pague”.

A deputada Erika Kokai (PT-DF) também foi procurada pelo Correio e ficou de se pronunciar em outra ocasião sobre o episódio com declarações que serão enviadas pela sua assessoria à reportagem.