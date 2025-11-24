Pé-de-Meia inicia pagamento da 9ª parcela para alunos do ensino médio

Ao longo do ano, os participantes recebem parcelas mensais de R$ 200 vinculadas à frequência escolar. A soma pode chegar a R$ 9.200 ao final do ensino médio. - (crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília)

O Ministério da Educação iniciou, nesta segunda-feira (24/11), o pagamento da 9ª parcela do programa Pé-de-Meia. O valor é de R$ 200 e corresponde à frequência dos estudantes do ensino médio da rede pública. O repasse será feito até 2 de dezembro, conforme o mês de nascimento dos beneficiários que registraram presença mínima de 80% nas aulas.



Pelo calendário divulgado, alunos nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 24 de novembro; março e abril, no dia 25; maio e junho, no dia 26; julho e agosto, no dia 27; setembro e outubro, no dia 28; e novembro e dezembro, em 2 de dezembro.



O programa prevê que estudantes menores de idade precisam de autorização de um responsável legal para movimentar a conta no aplicativo Caixa Tem, sacar o valor ou utilizar o recurso. A autorização pode ser feita pelo próprio aplicativo, por pais, mães, e responsáveis, ou presencialmente em agências da Caixa Econômica Federal. No caso dos estudantes com 18 anos ou mais, a conta já está liberada para uso.

Parcela extra por conclusão do ensino médio

Ao longo do ano, os participantes recebem parcelas mensais de R$ 200 vinculadas à frequência escolar. A soma pode chegar a R$ 9.200 ao final do ensino médio.

Estudantes que concluírem o Ensino Médio em 2025 e participarem dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão direito a um incentivo adicional de R$ 200, pago após a confirmação da conclusão do ensino, na mesma conta usada para as demais parcelas.

