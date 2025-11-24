Dono do Banco Master é transferido a presídio em São Paulo

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deixou, nesta segunda-feira (24/11), a cela da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para ser transferido ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, em São Paulo.
Preso pela PF na segunda-feira passada (17/11), em decorrência da Operação Complince Zero, Vorcaro havia sido detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes. Além do dono do Banco Master, a operação da Polícia Federal prendeu outras seis pessoas.
As detenções ocorreram após investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre as movimentações do Master detectarem indícios de que o banco comandado por Vorcaro vendeu R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio.
A transferência de Daniel Vorcaro para o presídio de Guarulhos ainda não foi comentada pela defesa do banqueiro. Os advogados de Vorcaro, no entanto, afirmaram que a sua prisão pela PF representaria um "constrangimento ilegal".