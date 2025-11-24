InícioEconomia
Dono do Banco Master é transferido a presídio em São Paulo

A transferência de Daniel Vorcaro para o presídio de Guarulhos ainda não foi comentada pela defesa do banqueiro. Os advogados dele, no entanto, afirmaram que a sua prisão pela PF representaria um "constrangimento ilegal"

Alvo da Operação Complince Zero, Daniel Vorcaro foi preso pela PF na segunda-feira passada (17/11), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes - (crédito: Divulgação)
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, deixou, nesta segunda-feira (24/11), a cela da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para ser transferido ao Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, em São Paulo. 

Preso pela PF na segunda-feira passada (17/11), em decorrência da Operação Complince Zero, Vorcaro havia sido detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes. Além do dono do Banco Master, a operação da Polícia Federal prendeu outras seis pessoas.

As detenções ocorreram após investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre as movimentações do Master detectarem indícios de que o banco comandado por Vorcaro vendeu R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito inexistentes ao BRB, e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio.

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 24/11/2025 19:40
